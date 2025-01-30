Hollanda'dan Pasifik Okyanusu'na uzanan bir yolculuk: Eğer Yeni Zelanda varsa, Eski Zelanda neresiydi?

Birçoğumuz dünyadaki bazı yerlerin isimlerini öğrenirken, bu yerlerin "eski" isimlerinden haberdar olmayız. "Yeni York" dünyanın en bilinen şehirlerinden biri olsa da, orijinal "York" ile bağlantısı birçoğumuz için belirsizdir. Aynı durum "Yeni Zelanda" için de geçerlidir. Peki, "Eski Zelanda" nerede?