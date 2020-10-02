Honda 2021'de F1'e veda edecek

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Honda, Formula 1 (F1) yarışlarına veda edeceğini duyurdu. Japon üretici, 6 silindirli hibrit güç ünitelerinin kullanılmaya başlandığı 2014 sezonundan bir yıl sonra McLaren takımının motor partneri olarak F1'e geri dönmüştü.

Japon otomotiv firmasından yapılan açıklamada, Red Bull ve AlphaTauri takımlarıyla aralarındaki anlaşmanın biteceği 2021 sezonu sonunda F1'e veda edileceği ifade edildi.

Honda'nın F1'e ayırdığı kaynağı, sıfır emisyon üreten araçlar geliştirmeye aktaracağı belirtiliyor.

Anlaşmanın sona ermesi ve Honda'nın F1'e çekilecek olması, söz konusu iki takımın otomobillerindeki motor için bir başka üreticinin kapısını çalacağı anlamına geliyor.

Şirketin motor sağladığı takımlardan Red Bull'un müdürü Christian Horner, "Honda'nın verdiği kararın zorluğunun farkındayız. Onların bu kararını anlıyor ve arkasındaki nedenlere saygı duyuyoruz" dedi.

Honda, 2008 yılı sonunda ekonomik kriz nedeniyle ayrıldığı F1'e 2015'te döndüğünden beri 4'ü Red Bull, biri de AlphaTauri ile olmak üzere 5 yarış birinciliği elde etti.

İlk kez 1964'te F1'de boy gösteren Honda'nın motorlarını taşıyan otomobiller, toplam 77 yarış ve 79 pole pozisyonu kazanmıştı.