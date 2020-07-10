Zeytinyağlı kuru patlıcan dolması nasıl yapılır?

Hem pratik hem de çok lezzetli olan kuru patlıcan dolması özellikle Güneydoğu Anadolu yöresinde çok sevilen lezzetlerden biridir. Yapımı zor gibi görünse de patlıcanların içini oyma gibi bir uğraşla zaman harcamayacağınız için oldukça pratik bir tarif.

MALZEMELER

15-25 tane kuru patlıcan

1,5 bardak pirinç

2 soğan

3 diş sarımsak

2 kaşık nar ekşisi

1,5 kaşık domates salçası

1,5 kaşık biber salçası

2 kaşık kuru nane

yarım çay bardağı sumak

Karabiber

Pul biber

Tuz

Yarım bardak zeytinyağ

NASIL YAPILIR?

Öncelikle patlıcanları sıcak suyun içine atın ve 15 dakika kaynatın. Ardından soğuk suyun içine atıp 5 dakika bekleyin. Süzün ve ayırın. Bir tafaftan pirinci yıkayıp ılık suda 10-15 dakika bekletin. Soğanları ve sarımsakları yemeklik doğrayın, salçaları ve baharatları ekleyip pirinçle beraber karıştırın.

Kuru patlıcanların içini 1 cm boşluk bırakacak şekilde doldurun ve tencereye dizin. Ardından 1 ,5 bardak su ve nar ekşisini karıştırın. Kaynamaya başlayınca altını kısın ve 40 dakika sonra servise hazır.

Afiyet olsun.