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EN SEVİLEN MAKARNA ÇEŞİDİ: SPAGETTİ Bin 100 kişiyle gerçekleştirilen araştırmaya göre tüketicilerin yüzde 33.8’si en çok spagettiyi tercih ediyor. En sevilen makarna çeşitlerinin ilk 5’inde ise; yüzde 16 ile burgu, yüzde 13.7 ile kalem, yüzde 9.7 ile kelebek ve yüzde 8 ile fiyonk yer alıyor.

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MAKARNA TERCİHİMİZ DOMATES SOSLU Sofralarının vazgeçilmezi makarna, kolay ve pratik kimliğinin çok ötesinde artık. Çeşitli soslar makarnaya eşsiz bir görünüm katıyor. Peki, Türkler makarnayı hangi sosla tüketiyor? Türkiye'de en çok tercih edilen makarna soslarında yüzde 33 ile domatesli ve yüzde 21.6 ile salçalı soslar ilk sırada yer alırken hemen ardından yüzde 15 ile kremalı, yüzde 14.2 ile yoğurt soslu makarna geliyor.