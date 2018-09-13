Eylül ayında balayı için en ideal yerler

DATÇA

Eylül ayında en çok tercih edilen bir diğer balayı beldesi ise Datça. Ege ve Akdeniz’i birbirine bağlayan Datça, muhteşem koy ve plajlara sahip. Bölge ayrıca pek çok antik kente ev sahipliği yapması nedeniyle tarih ve kültür açısından da son derece zengin bir yer.