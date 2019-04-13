Çin'in teknoloji devlerinden Huawei, ses getiren katlanabilir telefonun ardından şimdi ise bir otomobil üretmeye hazırlandığı iddia edildi.

Çin medyasında yer alan haberlere göre, geçtiğimiz ay Çinli üretici Dongfeng Motor ile 446 milyon dolarlık bir anlaşmaya imza atan Huawei'nin 'akıllı otomobilini' Şangay Otomobil Fuarı'nda sergilemesi bekleniyor.

OTONOM OLMASI BEKLENİYOR

Her ne kadar ticaret savaşları yüzünden parlak günler geçiriyor olmasa da, Çin'in cep telefonu pazarın domine eden firmanın bir süredir mobilite çözümleri üzerinde de çalıştığı biliniyor.

Edinilen bilgiye göre, teknoloji devinin yaptığı çalışmalar arasında otonom sürüş teknolojileri ve bağlanabilir otomobiller bulunuyor.

Firmanın otomobilinde 5G bağlantılı otonom sürüş teknolojisi bulunması beklenirken, aracın lojistik ve toplu taşıma alanlarında kendine kullanım alanı bulması da beklentiler arasında.

Huawei, son olarak cep telefonu üzerinden kontrol edilebilen bir araç üreterek testlerini gerçekleştirmişti. Yapay zeka teknolojisine sahip otomobilin, çevresindeki sadece algılamadığı, aynı zamanda farklı yol koşullarını öğrenerek sürüş kabiliyetlerini zamanla artırabildiği bildirilmişti.