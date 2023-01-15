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Hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor: Peru'da bazı bölgelerde 30 günlüğüne OHAL ilan edildi

Peru'da Juliaca kentinde, Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'nin istifa etmesini ve erken seçime gitmesini talep eden yüzlerce gösterici protesto düzenledi. Ülkenin bazı bölgelerinde 30 günlüğüne OHAL ilan edildi

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  • Hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor: Peru'da bazı bölgelerde 30 günlüğüne OHAL ilan edildi

    Peru'da protestoların şiddetinin artması ve başkent Lima'ya sıçraması üzerine hükümet, bazı bölgelerde 30 günlüğüne olağanüstü hal (OHAL) ilan etti. OHAL kararı başta Lima olmak üzere Cusco, Callao ve Puno kentlerini kapsayacak.

      
  • Hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor: Peru'da bazı bölgelerde 30 günlüğüne OHAL ilan edildi

    Güvenlik güçlerine olağanüstü yetkiler veren 30 günlük OHAL kararı kapsamında ülke içerisinde toplanma, kişi hürriyeti ve anayasal konut dokunulmazlığı askıya alınıyor. Peru Silahlı Kuvvetlerinin de protestoların şiddeti ve durumuna göre, polise destek için meydanlara inebileceği değerlendiriliyor.

      
  • Hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor: Peru'da bazı bölgelerde 30 günlüğüne OHAL ilan edildi

    Göstericiler, Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'nin istifasını, erken seçime gidilmesini ve Kongrenin kapatılmasını talep ediyor.   
  • Hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor: Peru'da bazı bölgelerde 30 günlüğüne OHAL ilan edildi

    Peru basınına göre, hükümet karşıtı gösterilerde 11 Aralık 2022'den bu yana 48 kişi hayatını kaybetmiş, yaralı sayısı ise 700'ü geçmişti. Hükümet ise eylemlerde 42 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

     

     
  • Hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor: Peru'da bazı bölgelerde 30 günlüğüne OHAL ilan edildi

    SEÇİMLER NİSAN 2024'TE YAPILACAK

    Peru'da protestolar, eski Cumhurbaşkanı Pedro Castillo'nun 7 Aralık 2022'de Kongre tarafından görevinden alınması üzerine patlak vermişti. Boluarte'nin erken seçim talebi üzerine Kongredeki oylamada, seçimin Nisan 2024'te yapılması kabul edilmişti.

     

     

     
  • Hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor: Peru'da bazı bölgelerde 30 günlüğüne OHAL ilan edildi

    CASTILLO'NUN GÖREVDEN ALINMASI 

    Peru Yüksek Mahkemesi, Castillo'ya verilen 18 ay önleyici hapis cezası kararına itirazı 30 Aralık 2022'de reddetmişti. Eski Cumhurbaşkanı Castillo, hükümeti devirmekle suçladığı Kongre tarafından "kalıcı ahlaki yetersizlik" suçlamasıyla görevinden azledilmişti.

     

     
  • Hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor: Peru'da bazı bölgelerde 30 günlüğüne OHAL ilan edildi

    Castillo'nun görevinden alınması yönündeki karar, 7 Aralık'taki Genel Kurul Toplantısı'nda 6 "aleyhte", 10 "çekimser" oya karşı 101 "lehte" oyla kabul edilmişti.

     

     
  • Hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor: Peru'da bazı bölgelerde 30 günlüğüne OHAL ilan edildi

    Kongrede Castillo'nun görevden azledilmesi kararına gerekçe olarak "kamu görevlerini gasbetme, devlet yetkilerinin işleyişini engelleme ve anayasal düzeni ihlal etmeye çalışmak" gösterilmişti.

     

     

     

     
  • Hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor: Peru'da bazı bölgelerde 30 günlüğüne OHAL ilan edildi

    Pedro Castillo, Kongreyi feshetme ve ulusal acil durum hükümeti kurma kararının ardından gözaltına alınmıştı.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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