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        Haberler Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Hüseyin Eroğlu: “Galibiyetle ayrılabilirdik” - Yılport Samsunspor Haberleri

        Hüseyin Eroğlu: “Galibiyetle ayrılabilirdik”

        Samsunspor Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, Sivasspor maçının ardından, "8 tane ilk defa oynayan oyuncumuz vardı. Rakibe göre kazanmaya yakın taraf bizdik. Pozisyonları değerlendirebilseydik galibiyetle ayrılabilirdik. Gönül isterdi ki kazanarak dönelim" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.08.2023 - 22:46
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        "Galibiyetle ayrılabilirdik"
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        Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında Sivasspor deplasmanından 1-1 beraberlikle ayrılan Samsunspor’da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

        Müsabakayı değerlendirerek sözlerine başlayan Eroğlu, “11 yıl sonra çıktığımız ilk Süper Lig maçımızdı. İlk maçların zor olduğunu biliyorduk. Sivasspor’un da uyum içerisinde bir takımı vardı. Buraya galibiyet alabilmek için gelmiştik. İlk yarı topa sahip olan bizdik. Yaptığımız pas hatalarıyla istediğimiz pozisyonları üretmedik. Rakibin gerçekten güzel bir golü vardı ve onun dışında pozisyon vermedik. Tempomuzu artırmak zorundayız. 8 tane ilk defa oynayan oyuncumuz vardı. Rakibe göre kazanmaya yakın taraf bizdik. Pozisyonları değerlendirebilseydik galibiyetle ayrılabilirdik. Gönül isterdi ki kazanarak dönelim. Deplasmandan alınan 1 puan güzeldir. Taraftarımıza galibiyet armağan etmek isterdik ama olmadı. Kolay değil ve lig zor bunun farkındayız. Yaptığımız değişiklikler golün beklentisini de net bir şekilde göstermeye başlamıştı. 1 gol atabildik ve berabere bitti maç. Hedefimiz ligde bu adaptasyonu geçirdikten sonra başarılı olmak” diye konuştu.

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