Hyundai'nin yeni kompakt SUV modelinin üzerindeki örtü kalktı. Koreli üreticinin Venue ismini verdiği araç, şehir içi kullanım odaklı geliştirilmiş durumda.
Yapılan açıklamaya göre, markanın diğer SUV modellerinin aksine Venue sadece önden çekişli olarak satışa sunulacak.
6 ileri otomatik şanzıman seçeneğinin sunulacağı Venue'da, çarpışma önleme sistemi, kör nokta uyarısı, arka görüş kamerası gibi güvenlik donanımlarının yer alacağı da verilen bilgiler arasında.
Diğer Hyundai modellerinden tanıdık olan Venue'un iç mekanında yer alan 8 inc boyutundaki bilgi ekranının da, Apple Car Play ve Android Auto gibi sistemleri desteklediği kaydediliyor.
Venue'un boyutlarını daha iyi anlamak için, aracı Hyundai'in diğer bir şehir içi SUV modeli Kona ile karşılaştırmakta fayda var.
Buna göre, Kona'nın 4166 mm uzunluğu, 1801 mm genişliği ve 1549 mm yüksekliğine karşın, Venue 4036 mm uzunluk, 1770 mm genişlik ve 1565 mm yükseklik sunuyor.
Türkiye ve Avrupa pazarında satışa sunulup sunulmayacağı şimdilik açıklanmayan otomobilin, markanın Creta modelinin yerini alması bekleniyor.
Creta'nın başta Güney Doğu Asya olmak üzere sınırlı sayıdaki ülkede satışa sunulduğu göz önüne alındığında ise, Venue'un batıya gelmesinin düşük bir ihtimal olduğunu söyleyebiliriz.
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