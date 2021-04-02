IAB'de yeni dönem

İnteraktif Reklamcılık Derneği'nin (IAB),30 Mart'ta yapılan 6. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Ayşen Akalın Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi. Akalın “IAB’nin 10. Yılını kutlayacağımız bu sene, bayrağı güçlü bir ekipten devraldım. Aynı sorumluluk ve heyecanla yeni dönemde dijital reklamcılık ekosisteminin sağlıklı ve sürdürülebilir büyümesini öncelikli hedefimiz olarak göreceğiz” dedi.
Akalın, geçtiğimiz günlerde IAB (Interaktif Reklamcılık Derneği),RVD (Reklamverenler Derneği) , RD (Reklamcılar Derneği) ve MMA (Mobil Pazarlama Derneği) ile birlikte dört sektör derneği olarak kurdukları Dijital Pazarlama İletişimi Platformu’nda önemli bir rol üstlenen IAB’nin gündeminde daha fazla marka güvenliği ve marka sahteciliği konularının olacağını, dijital reklamcılığın sorumlu ve güvenli olarak gelişimi için çalışacaklarını belirtti.
Akalın, 2017 yılında Dijital Reklamın Ekonomiye Etkisi Araştırması ile ortaya konulan değer zincirini bu sene “Reklamın Ekonomiye Etkisi” kapsamında dört dernek beraber çalışarak sektörle paylaşılacağını söyledi. Akalın, IAB tarafından dört seneyi aşkın bir zamandır anlatılan Dolaysız Marka ve Dolaysız Marka Ekonomisi’nin özellikle pandemi sonrasında yadsınamaz bir gerçeklik olduğunu ve bu konuda araştırma ve çalışma planlamaları içinde olduklarını aktardı.
Başkan:
Reklamverenler Derneği Ayşen Akalın
Başkan Yardımcıları :
Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret A.Ş. - Burak Ertaş
Reklamcılar Derneği – Cüneyt Turgut Devrim
Genel Sekreter:
Genart Medya Reklamcılık İletişim Tic. A.Ş - Cemal Burak Yılmaz
Sayman:
Doğuş Yayın Grubu A.Ş - Yakup Erdoğan
Akbank T.A.Ş. - Murat Göllü
Vodafone Telekomunikasyon A.Ş. - Ayşe Ketenci
Unilever San. Ve Tic. Türk A.Ş - Leyal Eskin Yılmaz
Optimum Media Direction Medya Hizmetleri A.Ş. - Atakan Demirci
Carat Medya ve İletişim Hizmetleri A.Ş. - Leyla Akcan
HYPE İletişim ve Tanıtım Hizmetleri A.Ş. - Sarper Danış
Vog Reklam Ve Tan. Hiz. Ltd. Şti. - Cenk Gümüşçüoğlu
Ciner Yayın Holding A.Ş. - Dr. Mahmut Kurşun
Turkuvaz Reklam Pazarlama Dan. A.Ş - Aslıhan Albayrak
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. - Erhan Acar
Estetik Yayıncılık A.Ş. - Reha Başoğul
Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti. - Yeşim Öztekin
Logaritma Bilgi Teknolojileri A.Ş. - Ekin İlyasoğlu Muslu
Netcom Medya A.Ş. - Zeynep Taptık Bilgen
Denetim Kurulu,
Yıldız Holding A.Ş. – Zeynep Verda Duysak
EVA Bilişim Hizmetleri Dan. San. ve Tic. Ltd. Şti. - Ekin Özçiçekçiler
Admatic Medya A.Ş. - Savaş Yilmazer
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. – Aslıhan Ahızkal
TTBoom Dijital İnteraktif Medya Reklam Ajansı ve Bilişim Hiz. A.Ş. - Tevfik Bülent Öngün
Fox Networks Group Yapım Ltd. Şti. - Evren Ünal
Disiplin Kurulu
Demirören Reklam ve Yatırım A.Ş. – Kamil Nurettin ÖzörnekYapı Ve Kredi Bankası A.Ş. - Özge Bakırçalı
EVA Bilişim Hizmetleri Dan. San. ve Tic. Ltd. Şti. - Ekin Özçiçekçiler
Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş. – Banu Çelikkaya
Yıldız Holding A.Ş. – Zeynep Verda Duysak
Vivaki Turkey Medya Hiz. A.Ş. - Özberk Ölçer
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