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IAB Dijital Pazarlama İletişimi Sertifika Programı başlıyor

Türkiye’deki IAB Avrupa onaylı ilk ve tek Dijital Pazarlama İletişimi Sertifika Programının 11.si, IAB Türkiye ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) işbirliği ile 13 Ekim’de başlıyor

11.09.2018 - 14:50 | Güncelleme:

IAB Türkiye’nin dijital sektördeki insan kaynağı açığının giderilmesine katkı sağlamak amacıyla tasarladığı ve 2012 yılından bu yana düzenlenen “Dijital Pazarlama İletişimi Sertifika Programı” Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) işbirliği ile on birinci kez gerçekleştirilecek. 13 Ekim 2018 – 12 Ocak 2019 tarihleri arasında, 12 hafta boyunca sürecek olan program Türkiye’deki IAB Avrupa onaylı ilk ve tek sertifika programı olma özelliğini taşıyor.

İçeriği sektördeki yenilikler ve ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak hazırlanan ve kampanyası Wanda Digital tarafından tasarlanan Dijital Pazarlama İletişimi Sertifika Programı, dijitali işine entegre etmek veya kariyerine bu alanda devam etmek isteyen sektör profesyonelleriyle yeni üniversite mezunlarını hedefliyor. Bugüne kadar 231 kişinin sertifika aldığı programda katılımcılar, alanında uzman sektör profesyonelleri ve akademisyenlerden eğitim alıyor, proje üretiyor ve networking imkânı buluyor.

SEKTÖRE TAZE KAN YETİŞTİRİLİYOR…

Konvansiyonel aklın dijitale dönüştürülmesine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan ve 2018 sonbahar döneminde on birinci kez düzenlenecek program ile endüstriye hakim olan temel kavramların öğretilmesi hedefleniyor. Bu bağlamda dijital dünya, display reklamcılıktan sosyal medyaya, içerik pazarlaması ve native reklamlardan online videoya, oyuniçi reklamlardan arama motoru reklamcılığı ve performans pazarlamasına, programatikten veri analizine, big datadan kampanya stratejisine kadar geniş bir kapsamda ele alınıyor.

13 Ekim 2018 – 12 Ocak 2019 tarihleri arasında toplam 12 hafta ve 72 saat sürecek olan programın dersleri, her Cumartesi Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü İdari Bilimler Binası’nda, 9.30 – 16.30 saatleri arasında yapılacak. Katılımcılar tüm konuları ilk hafta alacakları brief ışığında dinleyecek ve uygun derslerde workshop’lara katılarak programın bitişinde, edindikleri bilgileri brief doğrultusunda hazırlayacakları bir projeyle pekiştirecekler.

Katılım bedeli 4.500 TL (KDV dahil) olan programda IAB üyelerine ve Boğaziçi Üniversitesi mezunlarına %15, aynı kuruluştan 4 kişi ve üzeri katılımda ise %20 indirim sağlanacak. Ayrıca katılımcılar 9 aya varan taksitli ödeme imkânlarından da yararlanabilecek.

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