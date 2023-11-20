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        Haberler Gündem İstanbul İBB Meclisi'nde 8 ilçenin bütçesi onaylandı - Gündem haberi

        İBB Meclisi'nde 8 ilçenin 2024 yılı bütçesi onaylandı

        İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Adalar ile Avrupa Yakası'ndaki 7 ilçenin 2024 yılı mali bütçesini onayladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 18:53 Güncelleme: 20.11.2023 - 19:48
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        İBB Meclisi'nde 8 ilçenin bütçesi onaylandı
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        İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi kasım ayı ikinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul'un başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

        Meclis toplantısında, Adalar ile Avrupa Yakası'ndaki 7 ilçe belediyesinin 2024 mali yılı bütçeleri ele alındı. Oylamalarda 8 ilçe belediyesinin 2024 mali bütçeleri oy birliğiyle kabul edilerek, Meclis'ten geçti.

        EN YÜKSEK BÜTÇELİ İLÇE BAĞCILAR OLDU

        Bütçeleri onaylanan 8 ilçe arasından Bağcılar Belediyesi 5 milyar 600 milyon lira ile en yüksek bütçeli ilçe belediyesi oldu.

        Bağcılar'ı, 5 milyar 450 milyon lira ile Başakşehir, 5 milyar 158 milyon 953 bin lira ile Bahçelievler, 3 milyar 670 milyon lirayla Ataşehir, 3 milyar 100 milyon lirayla Arnavutköy, 2 milyar 460 milyon lirayla Avcılar, 1 milyar 80 milyon lirayla Bakırköy belediyeleri takip etti.

        Adalar ise 175 milyon lira ile en düşük bütçeli belediye oldu.

        *Haberin görseli AA'nın arşivinden alınmıştır.

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        #İBB Meclisi
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