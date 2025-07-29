Bodrum'da polisler, kamyonetle emniyet şeridinden seyrederek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ı durdurup ehliyet ve ruhsat sormuştu.

Bir anda kamyonetle hareket eden Dilan Çıtak'ı polis ekibi durdurmaya çalışmıştı. "Dur" ihtarına uymayan Çıtak, kaçmaya çalışırken polisin üzerine aracını sürmüştü. Bunun üzerine Polislerden biri, silahını çekip Dilan Çıtak'ın araçtan inmesini istemiş, ancak Çıtak'ın aracı tekrar hareket ettirmesi üzerine polis havaya ateş açmıştı.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken Dilan Çıtak, kendisini kamyonetine kilitlemişti.

Bir süre sonra kamyonetten inen Dilan Çıtak, karakola götürülerek; "Trafiği tehlikeye düşürmek", "Dur ihtarına uymama", "Kamu görevlisine direnme" gibi suçlamalarla gözaltına alınmış ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Yaşananların ardından tüm gözler Dilan Çıtak'ın bir süredir arasının bozuk olduğu babası İbrahim Tatlıses'e çevrildi. Tatlıses, kızının olay sırasında "Ben İbrahim Tatlıses’in kızıyım" demesiyle ilgili soruya yanıt verdi.

Elini ağzına götürerek fermuar hareketi yapan İbrahim Tatlıses, "Hani beni kabul etmiyordu? Ne oldu şimdi? Söylenecek çok şey var da..." ifadelerini kullandı.

İdo Tatlıses, Dilan Çıtak ve İbrahim Tatlıses

KARDEŞİ İÇİN YAPILAN 'BOŞ TENEKE' YORUMUNU BEĞENMİŞTİ

Öte yandan İdo Tatlıses ise kardeşi Dilan Çıtak için yapılan; "Boş teneke çok ses çıkarır. 'Bana ünlü olduğum için yapıyorlar' demişsin... Memleketin dört bir yanında orman yangınları, insanlar diken üstünde. Peki ya sen ne yapıyorsun? Polisin 'Dur' ihtarına uymayıp bir de arabayı üstüne sürüyorsun. Kardeş, bu öldürmeye teşebbüstür. Sonra da çıkıp mağdur edebiyatı yapıyorsun. Vallahi çok iyi adammış o polis; ben olsam çok farklı hareket ederdim. Bir söz vardır: Altın tas içindekini gösterir. Ün, karakteri gizlemez; ortaya çıkarır. Ve sende görünen tek şey, kibirle karışmış boşluk..." şeklindeki yorumu beğenerek kardeşine olan tepkisini gözler önüne sermişti.

NE OLMUŞTU?

İbrahim Tatlıses, Dilan Çıtak ile Levent Dörter'in düğününde nikâh şahitliğini yapmış, kızını kendi programı 'İbo Show'a çıkarmıştı. Tatlıses ile yıllar sonra kabul ettiği kızı arasındaki soğukluk 'tamamen bitti' diye düşünülürken, art arda gelen ve dozajı artan karşılıklı açıklamalarla baba-kız arasında kriz patlak vermişti.