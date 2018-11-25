TFF, Usta'nın annesinin vefatıyla ilgili başsağlığı mesajı yayınladı. Yayınlanan mesajda, "TFF Başkanvekili İbrahim Usta'nın annesi Emine Usta'nın vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Emine Usta'nın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Arsin ilçesi Büyük Camii'sinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Merhume Emine Usta'ya Allahtan rahmet; İbrahim Usta ve ailesine başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ