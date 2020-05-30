"Fenerbahçeli olmak bir ayrıcalık"

Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen futbola yeniden kavuşuyoruz.

Futbol Federasyonu daha önce aldığı kararı Haziran ayının 12'si olarak somutlaştırdı. Seyircisiz oynanacak maçlar için oldukça detaylı bir kılavuz açıklandı.

Takımların sahaya gelişi, soyunma odaları, yedek kulübesindeki oturma düzeni, ne zaman maske takılacağı gibi birçok ayrıntı yazılı olarak kulüplere ve stadyum görevlilerine gönderildi. Bir süre önce maçları başlatan Almanya'daki uygulamalar da dikkate alındı.

UEFA'nın isteği doğrultusunda yarım kalan lig Ağustos ayında bitirilmiş olacak.

Buraya kadar her şey normal gözüküyor. Ancak salgın nedeniyle sorun yaşayan kulüplerin işi oldukça zor.

Örneğin Malatyaspor'un birçok oyuncusunun test sonuçları pozitif çıktı. Hatta kadrodaki tüm kaleciler virüse yakalanmış.

15 gün sonra başlayacak maçlarda Malatyaspor hangi kaleciyle sahaya çıkacak! Bu oyuncuların 14 günlük karantina süresini geçirmeleri gerekiyor.

Antrenman yapmadan oynayacaklar herhalde.

Neresinden bakarsanız bakın zorlamayla oynatılan bir lig izleyeceğiz. Tadı tuzu olmayan bir yemek gibi!

Federasyonun aceleci kararına kulüpler tepki gösteriyorlar doğal olarak.

'Temmuz ayında başlasa daha iyi olurdu' diyenler çoğunlukta.

İşin bir başka yanı da, 7 kulübün 'ligden düşme kalksın' talebinin dikkate alınmayışı. Hatta 4-5 kulüp de bu 7 kulübü destekledi.

18 takımın çoğunluğu bu görüşü desteklerken federasyonun bildiğini okuması demokratik bir tutumdan çok uzaktı.



Ne düşenler ne de şampiyon olan bu sonucu hak etti demek hiç de gerçekçi olmayacak.

ALTYAPI KURTULUŞ OLUR

Yıllardır göz ardı edilen altyapı, kulüplerin kurtuluşu olabilirdi.

Koronavirüs tam da bu fırsatı yaratmak adına biçilmiş kaftandı. Ne yazık ki elimizin tersiyle ittik.

Artık herkesin bildiği gibi çoğunluğu borç batağında olan kulüpler neredeyse maaş ödeyemez duruma düştüler. Oyuncuların ücretlerinde indirim için pazarlık yapıyorlar.

Bir yandan da yabancı oyuncu arayışları içerisinde olduklarını görüyoruz. İnanılacak gibi değil.

Futbola damga vuran Ajax ve Barcelona gibi kulüplerin altyapı bütçeleri 15-20 milyon euro'ları bulurken, biz altyapıya komik bütçeler ayırıyoruz. Hatta bazı kulüpler kapatma niyetindeler.

Oysa bakanlık, yani devlet yıllarca altyapılar gelişsin diye destek verdi. Kulüpler ne yaptı? Bu paraları, yani futbolcu yetişsin diye verilen bu paraları başka yerlere harcadı.

Öğrendiğimiz kadarıyla artık sıkı bir denetim geliyor. Belirli zaman dilimlerinde harcamalar sorgulanacak. Amaç dışına çıkıldığında destek çekilecek. Tamamen doğru bir karar. Bugüne dek yapılmaması hataydı.



Anlayacağınız zaten meteliğe kurşun atar hale gelen kulüpler bir darbe daha yemiş olacaklar.

Ne diyelim... Kendi düşen ağlamaz.