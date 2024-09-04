IC Holding, SAP Türkiye işbirliğiyle teknoloji uzmanları yetiştirecek    

Kurumsal uygulama ve iş odaklı yapay zeka çözümleri alanında lider SAP; insan ve çevreye duyulan sosyal sorumluluk bilincini teşvik eden yönetim anlayışıyla yarım asırdır inşaat, enerji, turizm ve altyapı sektörlerinde faaliyet gösteren IC Holding iş birliği ile 13. SAP Genç Profesyoneller Programı’nı 26 Ağustos’ta başlattı. 2018’den bu yana Türkiye’de de gerçekleştirilen ve 300’e yakın mezun veren SAP Genç Profesyonel Programı ile Türkiye'nin önde gelen kurumlarına SAP danışmanlık hizmeti verecek uzmanların yetiştirilmesi hedefleniyor. IC Holding ortaklığında gerçekleştirilecek ve 30 katılımcının yer alacağı programın sonunda mezunlar, SAP sertifikası almaya hak kazanacak. Bu yılın katılımcıları arasında İbrahim Çeçen Vakfı bursiyeri olan dört genç de teknoloji alanında kendilerini geliştirerek kariyerlerinde önemli bir adım atacaklar.

REKLAM MEZUNLAR İSTİHDAM EDİLECEK Teknolojinin ve dijitalleşmenin iş dünyasına hakim olduğu günümüzde küresel çapta bir krize dönüşen yetenek açığı, halen devam ediyor. İşverenlerin, ihtiyaç duydukları nitelikli çalışanları bulmakta zorlanması, büyümenin önünde engel teşkil ederken rekabet gücünü de düşürüyor. SAP ve IC Holding ortaklığı ile gerçekleştirilecek SAP Genç Profesyoneller Programı ile üniversiteden yeni mezun gençlerin teknik becerilerinin yanı sıra iletişim, tasarım odaklı düşünme gibi kişisel gelişimlerini de destekleniyor. 18 Ekim’de tamamlanacak 2 aylık ücretsiz eğitim programı sayesinde mezunlar, SAP’nin kurumsal kaynak planlama çözümü S/4HANA, bulut ve iş alanında yapay zeka çözümleri hakkında yetkinlik kazanarak 3 farklı sertifika sahibi olacaklar. Yüzlerce başvuru arasından seçilen gençler, eğitimin sonunda SAP Danışmanı unvanıyla SAP iş ortakları ve müşterilerinde istihdam edilecekler.

REKLAM Program sayesinde dijital ekonomideki yetenek ihtiyacının karşılanmasına destek sağlanıyor. Dünya genelinde 2012’den bu yana gerçekleştirilen ve 4500’e yakın mezun veren SAP Genç Profesyonel Programı toplam 42 ülkede yürütülüyor. 'YENİ YETENEKLER KAZANDIRACAĞIZ' IC Holding Bilgi Teknolojileri Lideri (CTO) Tolga Yeşildal, konuya dair şu açıklamada bulundu: “Yarım asrı aşan deneyimimizle inşaat, enerji, turizm, altyapı ve sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren IC Holding olarak SAP Genç Profesyoneller Programı’nı destekleyerek ülkemizin dijital teknolojiler alanında yeni yetenekler kazanmasına katkı sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu iş birliği ile dijital teknolojiler alanında gençlerin gelişimine, potansiyellerini keşfetmelerine, iş dünyasına en iyi şekilde hazırlanmalarına ve geleceğin liderleri olarak yetişmelerine destek olma hedefindeyiz. Ayrıca, programdan mezun olan gençlerin kariyer gelişim süreçlerinde de yanlarında olmayı ve onları iş hayatında da desteklemeyi sürdüreceğiz. Bu iş birliği, IC Holding'in genç yeteneklere verdiği önemi bir kez daha gösteriyor. Gençlerin enerjisi, yaratıcılığı ve teknolojiye olan hakimiyetlerinin, geleceğimizi şekillendirecek en önemli unsurlardan biri olduğuna inanıyoruz.”