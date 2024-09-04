Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.900,57 %-1,21
        DOLAR 34,0411 %0,11
        EURO 37,7201 %0,39
        GRAM ALTIN 2.727,78 %0,13
        FAİZ 42,58 %1,26
        GÜMÜŞ GRAM 30,84 %0,52
        BITCOIN 56.570,00 %-2,82
        GBP/TRY 44,7982 %0,34
        EUR/USD 1,1067 %0,22
        BRENT 73,24 %-0,69
        ÇEYREK ALTIN 4.459,92 %0,13
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam IC Holding, SAP Türkiye işbirliğiyle teknoloji uzmanları yetiştirecek   - İş-Yaşam Haberleri

        IC Holding, SAP Türkiye işbirliğiyle teknoloji uzmanları yetiştirecek    

        SAP'nin bu yıl IC Holding ortaklığı ile hayata geçirdiği 13. SAP Genç Profesyoneller Programı, 26 Ağustos'ta başladı. Türkiye'nin önde gelen kurumlarına, SAP danışmanlık hizmeti verecek uzmanların yetiştirilmesi hedefiyle düzenlenen 2 aylık eğitim programı, üniversiteden yeni mezun gençlere teknoloji alanında uzmanlık kazandırmak ve kişisel gelişimlerini desteklemek üzere, ücretsiz sunuluyor.    

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2024 - 14:37 Güncelleme: 04.09.2024 - 14:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        IC teknoloji uzmanı yetiştirecek  
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kurumsal uygulama ve iş odaklı yapay zeka çözümleri alanında lider SAP; insan ve çevreye duyulan sosyal sorumluluk bilincini teşvik eden yönetim anlayışıyla yarım asırdır inşaat, enerji, turizm ve altyapı sektörlerinde faaliyet gösteren IC Holding iş birliği ile 13. SAP Genç Profesyoneller Programı’nı 26 Ağustos’ta başlattı. 2018’den bu yana Türkiye’de de gerçekleştirilen ve 300’e yakın mezun veren SAP Genç Profesyonel Programı ile Türkiye'nin önde gelen kurumlarına SAP danışmanlık hizmeti verecek uzmanların yetiştirilmesi hedefleniyor. IC Holding ortaklığında gerçekleştirilecek ve 30 katılımcının yer alacağı programın sonunda mezunlar, SAP sertifikası almaya hak kazanacak. Bu yılın katılımcıları arasında İbrahim Çeçen Vakfı bursiyeri olan dört genç de teknoloji alanında kendilerini geliştirerek kariyerlerinde önemli bir adım atacaklar.

        REKLAM

        MEZUNLAR İSTİHDAM EDİLECEK

        Teknolojinin ve dijitalleşmenin iş dünyasına hakim olduğu günümüzde küresel çapta bir krize dönüşen yetenek açığı, halen devam ediyor. İşverenlerin, ihtiyaç duydukları nitelikli çalışanları bulmakta zorlanması, büyümenin önünde engel teşkil ederken rekabet gücünü de düşürüyor. SAP ve IC Holding ortaklığı ile gerçekleştirilecek SAP Genç Profesyoneller Programı ile üniversiteden yeni mezun gençlerin teknik becerilerinin yanı sıra iletişim, tasarım odaklı düşünme gibi kişisel gelişimlerini de destekleniyor. 18 Ekim’de tamamlanacak 2 aylık ücretsiz eğitim programı sayesinde mezunlar, SAP’nin kurumsal kaynak planlama çözümü S/4HANA, bulut ve iş alanında yapay zeka çözümleri hakkında yetkinlik kazanarak 3 farklı sertifika sahibi olacaklar. Yüzlerce başvuru arasından seçilen gençler, eğitimin sonunda SAP Danışmanı unvanıyla SAP iş ortakları ve müşterilerinde istihdam edilecekler.

        REKLAM

        Program sayesinde dijital ekonomideki yetenek ihtiyacının karşılanmasına destek sağlanıyor. Dünya genelinde 2012’den bu yana gerçekleştirilen ve 4500’e yakın mezun veren SAP Genç Profesyonel Programı toplam 42 ülkede yürütülüyor.

        'YENİ YETENEKLER KAZANDIRACAĞIZ'

        IC Holding Bilgi Teknolojileri Lideri (CTO) Tolga Yeşildal, konuya dair şu açıklamada bulundu: “Yarım asrı aşan deneyimimizle inşaat, enerji, turizm, altyapı ve sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren IC Holding olarak SAP Genç Profesyoneller Programı’nı destekleyerek ülkemizin dijital teknolojiler alanında yeni yetenekler kazanmasına katkı sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu iş birliği ile dijital teknolojiler alanında gençlerin gelişimine, potansiyellerini keşfetmelerine, iş dünyasına en iyi şekilde hazırlanmalarına ve geleceğin liderleri olarak yetişmelerine destek olma hedefindeyiz. Ayrıca, programdan mezun olan gençlerin kariyer gelişim süreçlerinde de yanlarında olmayı ve onları iş hayatında da desteklemeyi sürdüreceğiz. Bu iş birliği, IC Holding'in genç yeteneklere verdiği önemi bir kez daha gösteriyor. Gençlerin enerjisi, yaratıcılığı ve teknolojiye olan hakimiyetlerinin, geleceğimizi şekillendirecek en önemli unsurlardan biri olduğuna inanıyoruz.”

        REKLAM

        '20 BİN DANIŞMANA İHTİYAÇ VAR'

        SAP Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Erdem Şekeroğlu programın açılışında, “Dünya ticaretinin %87’si SAP sistemleri üzerinden gerçekleştiriliyor. Dünyanın önde gelen markaları, operasyonlarını yönetmek için SAP yazılımlarını kullanıyor. Ben de öğrencilik yıllarımda o zamanki adı ile ‘SAP Sağlam Adımlar Programı’ olan, tıpkı Genç Profesyoneller Programı’nın benzeri bir eğitimden mezun oldum. Tüm katılımcılar mezun olduğumuzda aldığımız sertifikalar ile hedeflerimize uygun işler bulduk. Genç Profesyoneller Programı da şu an Türkiye’de mezun ettiği öğrencilerin neredeyse %100’ünü işe yerleştiren bir program. Öyle ki, ekosistemimizde halihazırda 6.000 danışmanımız var. Ancak, her sektörden şirketlerde ihtiyaç duyulan danışman sayısı çok daha fazla. Yani, yeni teknolojiler alanında işgücü eksikliği mevcut. Bu yüzden, biz de ileri teknolojiler alanında SAP danışmanları yetiştirmeye öncelik veriyoruz. Bu programdan mezun olanların iş hayatına atıldıklarında ellerinde adeta bir altın bilezik olacak. Çünkü, bu eğitimde mezunların, teknik bilgilerin de ötesinde kişisel becerileri geliştirebilecekleri, birbirleriyle etkileşim kurup bilgi alışverişi yapabilecekleri dinamik bir ortam yaratıyoruz. Hem iş dünyasının nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamak hem de dijital becerilere sahip bireyler yetiştirerek istihdama katkıda bulunmak amacıyla SAP Genç Profesyoneller Programı’nın altıncı yılını kutlarken, IC Holding ile iş birliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Öğretici, aynı zamanda eğlenceli olan bu programı, tüm öğrencilerimizin başarıyla tamamlamalarını diliyoruz” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #IC Holding
        #teknoloji
        #SAP
        #sertifika
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Ankara'da
        Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Ankara'da
        Evlilik yıl dönümünde boğazı kesilmiş halde bulunmuştu: Tuğba hemşire öldürüldü mü intihar mı etti? Serbest bırakılan eşinin ifadesi ortaya çıktı
        Evlilik yıl dönümünde boğazı kesilmiş halde bulunmuştu: Tuğba hemşire öldürüldü mü intihar mı etti? Serbest bırakılan eşinin ifadesi ortaya çıktı
        Adana'da korkunç cinayet! Sevgilisinin arkadaşları tarafından vahşice öldürüldü
        Adana'da korkunç cinayet! Sevgilisinin arkadaşları tarafından vahşice öldürüldü
        Abdullah Kayapınar'dan gümüş madalya!
        Abdullah Kayapınar'dan gümüş madalya!
        8 ayda 138 bin 158 kişi uçtu!
        8 ayda 138 bin 158 kişi uçtu!
        "Niyeti bu değildi"
        "Niyeti bu değildi"
        Roblox'tan Türkiye açıklaması!
        Roblox'tan Türkiye açıklaması!
        İşte Beşiktaş'ın Benfica'dan transferleri!
        İşte Beşiktaş'ın Benfica'dan transferleri!
        Dilan Polat ve Engin Polat ile Candan kardeşler ilk kez hakim karşısında
        Dilan Polat ve Engin Polat ile Candan kardeşler ilk kez hakim karşısında
        Milli atletin altın madalyası geri alındı
        Milli atletin altın madalyası geri alındı
        Lula da Silva'dan Musk'a: "Dünya tahammül etmek zorunda değil"
        Lula da Silva'dan Musk'a: "Dünya tahammül etmek zorunda değil"
        İçlerinden biri gelecekten geliyor! Peki hangisi?
        İçlerinden biri gelecekten geliyor! Peki hangisi?
        Az yerde bulunuyor... Biri Şanlıurfa'da! Koruma altına alındı
        Az yerde bulunuyor... Biri Şanlıurfa'da! Koruma altına alındı
        Tandır cinayetlerine bakanlık müdahil oluyor!
        Tandır cinayetlerine bakanlık müdahil oluyor!
        Hayvanlarını otlatan çoban buldu!
        Hayvanlarını otlatan çoban buldu!
        "Çok üzgünüm"
        "Çok üzgünüm"
        Android telefonlar hakkında bilmediğiniz 9 gerçek
        Android telefonlar hakkında bilmediğiniz 9 gerçek
        İşte Osimhen transferinin perde arkası!
        İşte Osimhen transferinin perde arkası!
        Vatandaşın cebine kasko desteği
        Vatandaşın cebine kasko desteği
        Vaniköy'deki villada kaçak yapılar yıkılıyor
        Vaniköy'deki villada kaçak yapılar yıkılıyor