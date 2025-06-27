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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam IC İçtaş İnşaat, Romanya'da demiryolu yenileme ihalesi kazandı - İş-Yaşam Haberleri

        IC İçtaş İnşaat liderliğindeki konsorsiyum Romanya'da demiryolu ihalesi kazandı

        Romanya ulaşım ağının en önemli bileşenlerinden biri olan "Craiova - Drobeta Turnu Severin – Caransebeș" demiryolu hattının yenilenme projesini, IC İçtaş liderliğindeki konsorsiyum kazandı. Proje, ülkenin Avrupa Birliği ulaşım ağına daha güçlü entegrasyonunu sağlarken, modern, güvenli ve verimli bir demiryolu altyapısıyla sürdürülebilir ulaşımı teşvik edecek.  

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.06.2025 - 15:07 Güncelleme: 27.06.2025 - 15:07
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        IC, Romanya'da ihale kazandı
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        Romanya Ulusal Demiryolları Şirketi CFR SA tarafından “Craiova – Drobeta Turnu Severin - Caransebeș” demiryolu hattının rehabilitasyonu için düzenlenen ihaleyi, IC İçtaş İnşaat liderliğindeki IC İçtaş - Rotary Construcții Mentenanță S.A. konsorsiyumu kazandı. Yatırım projesi kapsamında tasarım ve inşaat sözleşmesi imzalanan projeyle Drobeta Turnu Severin – Băile Herculane hattı üzerindeki 42 kilometrelik bölümdeki ray sistemlerinin yanı sıra peronların, elektrik, sinyalizasyon ve güvenlik altyapısı yenilenecek.

        Romanya Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 2021–2027 Ulaştırma Programı kapsamında hayata geçirdiği ve yaklaşık 460 milyon Euro (yaklaşık 15 milyar TL) değerindeki proje, ülkenin ulaştırma altyapısı geliştirme sürecinde önemli yatırımlar arasında yer alıyor. Bu stratejik yatırımın, Romanya’nın ekonomik rekabet gücünü artırması, ülkenin Avrupa ulaşım ağının entegrasyonunun sağlanması ve sürdürülebilir ulaşımı teşvik eden modern, güvenli ve verimli bir demiryolu altyapısı oluşturmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

        'GÜÇ VE UZMANLIĞIN GÖSTERGESİ'

        IC İçtaş İnşaat Genel Müdürü İbrahim Dönmez konuyla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi: “IC İçtaş İnşaat olarak hem ülkemizde hem de küresel ölçekte sürdürülebilir ve modern altyapı projelerine imza atmaya devam ediyoruz. Yeni pazarlarda büyüme stratejimiz doğrultusunda, öncelik verdiğimiz bölgeler arasında yer alan Avrupa’da yeni bir projeye daha başlayacak olmanın gururunu yaşıyoruz. Liderliğini üstlendiğimiz konsorsiyum ile Romanya’daki Craiova - Drobeta Turnu Severin - Caransebe demiryolu hattının yenilenmesi projesini kazanmış olmamız, bu alandaki gücümüzün ve uzmanlığımızın somut bir göstergesi. Avrupa ulaşım ağında stratejik öneme sahip bu hattın modernizasyonunda, demiryolu altyapı projelerindeki deneyimimizi ve kaliteye verdiğimiz önceliği bir kez daha ortaya koyacağız. Farklı coğrafyalarda projelere imza atarak Türk Mühendisliğini temsil eden öncü markalar arasında yer alan IC İçtaş İnşaat, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da dünyanın önde gelen altyapı projelerinde ülkemizi temsil etmeye devam edecek”

        Proje kapsamında hattın ilgili bölümlerinde altyapı, 22,5 ton dingil yükü ve 740 metreye kadar tren uzunluğu için uygun hale getirilecek. Hat üzerinde yer alan yedi tünel ve 23 köprünün modernizasyonu ve istasyonlarda gerekli altyapı çalışmaları gerçekleştirilecek. Aynı zamanda hat geometrisi iyileştirilerek güvenlik ve verimlilik daha da artırılacak. Elektrifikasyon, sinyalizasyon ve telekomünikasyon sistemlerinin modernize edilmesinin yanı sıra ses yalıtım panelleri ve gürültü azaltıcı alternatif çözümler uygulanacak. Tüm bu iyileştirmelerle, Avrupa demiryolu koridorunun söz konusu segmentinde trafik ve kapasite açısından önemli bir artış elde edilecek.

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        #demiryolu
        #IC İnşaat
        #Romanya
        #müteahhitlik
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