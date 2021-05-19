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ICP coin nedir? ICP coin nereden alınır? İşte ICP Coin (Internet Computer) hakkında

Kripto paraların hayatımıza girmesiyle pek çok birim de ortaya çıktı. Son zamanlarda popülerleşen konularından biri olan Kripto para piyasasında çok fazla farklı coin bulunuyor. Günün en çok aranılan arasında ise ICP Coin eklendi. İşte ICP Coin hakkında merak edilenler haberimizde...

ICP coin nedir? ICP coin nereden alınır? İşte ICP Coin (Internet Computer) hakkında

ICP Coin nedir? Sorusu kripto para piyasasını takip eden yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Peki, ICP coin ne işe yarıyor? ICP coin sahibi kim? Ayrıntılar haberimizde...

INTERNET COMPUTER (ICP COİN) NEDİR?

Internet Computer, DFINITY Vakfı'nın bir projesidir. DFINITY Vakfı, İsviçre merkezli kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur ve Palo Alto, San Francisco ve Zürih gibi şehirlerdeki araştırma merkezlerini denetler. Japonya, Almanya, Birleşik Krallık ve ABD gibi ülkelerde de ekipleri bulunan DFINITY, 2016 yılında Dominic Williams tarafından kurulmuştur.

Ana amacı Internet Computer projesini inşa etmek ve sürdürmek olan Vakıf, resmi internet sitesinde misyonunu şöyle açıklıyor:

"Misyonumuz, Internet Computer'ı inşa etmek ve böylece interneti süper güçlere sahip güvenli yazılıma ev sahipliği yapan bir bilgisayar olarak yeniden şekillendirmektir. Internet Computer; kurcalamaya dayanıklı, hızlı ve dünya genelinde milyarlarca kullanıcıya kadar ölçeklenebilen yeni bir teknolojidir ve Büyük Teknoloji şirketlerinin interneti tekelleştirmesini durdurmayı vadeden yeni bir tür otonom yazılımı destekler."

ICP COIN NASIL ALINIR?

ICP Coin kripto para borsalarından kolayca ve rahatça alınabilmektedir.

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