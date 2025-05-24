İdil Bilgen, Miss World'de çeyrek finale kaldı
Miss World yarışması için Hindistan'da bulunan 2024 Türkiye Güzeli İdil Bilgen, çeyrek finale kaldı
Miss Turkey 2024 yarışmasını kazanan İdil Bilgen, Miss World'de Türkiye'yi temsil ediyor.
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan 24 yaşındaki İdil Bilgen, Hindistan'da düzenlenen yarışmada çeyrek finale kaldı.
Miss World'den yapılan açıklamada; "72'nci Dünya Güzellik Yarışması'nın çeyrek finalinde yer alan İdil Bilgen'i tebrik ediyoruz. Gerçek güzelliğin şefkat ve cesarette bulunduğunu kanıtladı" denildi.
Miss World'ün finali 31 Mayıs'ta Hindistan'da düzenlenecek.