IEA Başkanı Dr. Fatih Birol: 2 yıl içerisinde nükleerden elektrik üretimi en yüksek seviyeye çıkabilir

Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi'nin (IICEC) düzenlediği “İş Dünyası ve Sürdürülebilir Enerji” temalı IICEC Konferansı'nda, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı ve IICEC Onursal Başkanı Dr. Fatih Birol değerlendirmelerde bulundu.

İş dünyasının gözünden sürdürülebilirlik alanındaki trendler, zorluklar ve fırsatların konuşulduğu konferansta düzenlenen panelin moderatörlüğünü ise Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem üstlenirken; Borusan Holding İnsan, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Nursel Ölmez Ateş, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin, Baker Hughes Türkiye Ülke Direktörü Filiz Gökler ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mehtap Anık Zorbozan panelist olarak yer aldı.

REKLAM "2 YIL İÇİNDE NÜKLEERDEN ELEKTRİK ÜRETİMİNİN EN YÜKSEK SEVİYEYE ÇIKACAĞINI ÖNGÖRÜYORUZ" Etkinlikte küresel enerji piyasalarındaki güncel gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulunan Birol konuşmasında petrol talebinin oldukça zayıf olduğuna değinirken "Bunun iki ana nedeni var. Birincisi, Çin ekonomisinin yavaşlamaya başlaması, ikincisi ise elektrikli araçların payının artması" diye konuştu. Petrolde arz tarafına da değinen Birol Amerika'da ciddi bir üretim artışı beklendiğini belirtirken "ABD, Kanada, Brezilya ve de Guyana'dan çok ciddi bir artış geliyor. Buna rağmen petrol fiyatlarının 90 dolar seviyesinde olmasının iki nedeni var. Birincisi ve belki de en önemlisi OPEC+ ülkelerinin üretim kesintileri. Bir diğer neden ise tabii ki Orta Doğu'daki gerilim" dedi.

Birol, doğalgaz piyasalarına ilişkin konuşan Birol, 2025-2026 yılları itibarıyla piyasada ciddi bir sıvılaştırmış doğalgaz (LNG) piyasaya sevk edileceğini ve bunun da pek çok dengeyi değiştireceğini ifade ederken "Satıcıların ellerinin güçlü olduğu piyasadan alıcıların ellerinin güçlü olduğu piyasaya gideceğiz. Bu da pek çok dengeyi değiştirecek" diye ekledi. Finansman sorunlarına rağmen nükleere ilginin arttığını belirten Birol, "Biz 2025-2026 yıllarında dünya nükleerden elektrik üretiminin şimdiye kadarki en yüksek seviyeye çıkacağını düşünüyoruz." ifadesini kullandı.