Türkiye Seramik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, inşaat seramikleri 53.75 endeks puanı ile yine en yüksek ihracat katkı oranını gerçekleştirdi. İnşaat seramiklerini 9.13 ile giyim eşyaları ve 6.29 ile mobilya sektörü takip etti.
Türkiye Sanayi'nin genel katkı oranı 2017 yılı son çeyreği 0.74 ile kapanmıştı. 2018 yılı son çeyreğini ise 1.13 ile kapattı.
İNŞAAT SERAMİKLERİNDE İSTİKRARLI ARTIŞ
İnşaat seramikleri, ihracat katkı oranını son 7 çeyrek dönemdir istikrarlı artışla sürdürmeye devam ediyor.
İnşaat seramikleri sonrası en yüksek katkı oranına sahip iki sektör ise 9.13 ile giyim eşyaları ve 6.29 ile mobilya sektörü oldu.
7 sanayi kolunun ihracat katkı oranları üçüncü çeyrekte negatif oldu. En yüksek negatif oran 0.18 ile elektronik ve bilgisayar sanayisinde yaşandı.
Türkiye Seramik Federasyonu Başkanı Erdem Çenesiz,"2018 son çeyreğinde tarihimizde ilk kez gördüğümüz şekilde sanayi ürünleri ihracatımız sanayi ürünleri ithalatımızın önüne geçmiştir. Bu yeni bir dönemin ipucu olabilir. Kaynakların imalata ve ihracata yönlendirilmesiyle bu durum kalıcı hale gelebilir. Seramik sektörü olarak zaten çok yüksek ihracat katkı oranları ile üstümüze düşen vazifeyi yapıyoruz. Tüm sanayi ürünlerinde de ithalattan fazla ihracat yapmamız, ülkemizin daha güçlü hale gelmesi için önemli bir adımdır."
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