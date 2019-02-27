Teknoloji şirketleri FEV Türkiye ile KODECO, sürücüsüz elektrikli bir araç geliştirdiklerini duyurdu. 'Otomod' adı verilen yerli sürücüsüz araç, FEV Türkiye'nin de merkezinin bulunduğu İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ARI Teknokent'te testlerine başladı.

Yaklaşık 1 yıllık bir çalışmanın sonucunda geliştirilen Otomod hakkında açıklamalarda bulunan KODECO Genel Müdürü Kerem Odabaşı, hazırladıkları, "Kampüs İçi Yolcu/Yük Taşıyan Çok Fonksiyonlu Elektrikli Otonom Taşıt" projesine TÜBİTAK'tan hibe desteği aldıklarını belirtti.

Odabaşı, "Projemizin önemli aşaması olan test prototipimizi çıkarmayı başardık. Bu test aracı dijital sürüş kontrolü ve otonom özelliklerin yol sürüş denemeleriyle beraber geliştirilmesi için üretildi. Dolayısıyla ergonomi ve görsellik gibi özellikler sonraki prototipe saklandı" dedi.

'TESTLER KAMPÜSTE BAŞLAYACAK'

Otomod'un gelecek hafta İTÜ Maslak Kampüsü'nde kullanılmaya başlanacağını kaydeden Odabaşı, aracın ilk etapta kampüs güzergahında veri toplayacağını söyledi.

Araçta sensör ve kameraların bulunduğunu ifade eden Odabaşı, "Bu sayede yaya ve araçları algılayacak ayrıca kendi konumunu belirleyecek. Otomod'un gelecekte üniversite, hastane ve havaalanı gibi kampüslerde, yayaların kısa mesafe ulaşımlarını kolaylaştırma amacıyla kullanılmasını planlıyoruz" diye konuştu.

Araçtaki kontrol yazılımlarının yerli olduğuna dikkati çeken Odabaşı, "Veri toplama aşamasının tamamlanmasıyla araç üzerindeki son düzenlemeleri yapmış olacağız. Böylece üreteceğimiz yeni prototipin lansmanını Ekim ayında Almanya'daki fuarda yapacağız. Böylece aracımızı da tüm dünyaya tanıtmış olacağız" ifadelerini kullandı.

'BABAYİĞİT ARIYORUZ'

Odabaşı, teknik nedenlerle ilk etapta kampüsleri seçtiklerini belirterek, "Kampüsü tercih etmemizin nedeni bunu teknik olgunluğa getirmek. Çünkü bu alanlarda hız sınırlamaları mevcut ve bilinen ortam. Bu araçların pazar hedefi kampüslerin ötesinde. Örneğin metro ile belli bir istasyona geldiniz. Sizin isteklerinize özel dağıtım yapacak. Çağrısını cep telefonu aracılığıyla yapacağınız araçlara dönüşecek" dedi.

Projenin geliştirilmesi ve dünyaya mal olabilmesi için ciddi desteğe ihtiyaç duyduklarını söyleyen Odabaşı, aracın dünya şehirlerinde yol alabilmesi için "babayiğit" aradıklarını ifade etti.