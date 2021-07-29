Dünya Altın Konseyi 2. çeyrek Altın Talebi Trendleri raporunu yayımladı. Buna göre küresel altın talebi 2021'in 2. çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 düşerek 955.1 tona geriledi.

Yılın ilk 6 ayında ise yıllık yüzde 10 düşüşle altın talebi 1833.1 ton oldu.

Yılın ilk yarısında küresel altın takı talebi ise 873.3 ton olarak açıklandı. Takı talebi, pandemi öncesi 2015-2019 ortalamasının yüzde 17 altında kaldı. Yatırım amaçlı altın külçe ve para talebi ise 24.38 tona ulaştı. Yılın ilk yarısında altın külçe ve para yatırımları 594 tonla son 8 yılın zirvesine çıktı.

Türkiye'deki takı altın talebi ise 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre neredeyse 2 katına çıkarak 8.1 tona ulaştı. Ancak yıllık olarak talep yüzde 12 düştü. Bunda koronavirüs tedbirlerinin yumuşatılması etkili oldu.

Yatırım amaçlı altın para ve külçe altın alımlarında ise sert bir düşüş yaşandı. 2021'in 2. çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 79, bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 91 düşüşle 4.1 tona geriledi. Yatırım amaçlı altın talebi böylece 2008'in 4. çeyreğinden bu yana en düşük seviyesine geldi.

İKİNCİ ÇEYREKTE FİYAT YÜKSELDİ

Buna karşılık yılın ilk 6 ayında yatırım amaçlı altın talebi 48.4 ton oldu. Bu rakam ise 2013'ün ilk 6 ayından bu yana ulaşılan en yüksek 6 aylık rakam oldu.

Raporda Türkiye'deki yüksek enflasyonun ve fiyat oynaklıklarının 2. çeyrekteki talebi düşürdüğü ifade edildi.

2021'in ilk 6 ayında bakıldığında ise Türklerin düşüşte alım yapıp yükselişte ise alımları durduğu anlaşılıyor. Talebin arttığı ilk çeyrekte gram altın 460 liradan 397 liraya gerilerken, 2. çeyrek sonunda fiyatlar yeniden 500 liraya geldi.

MERKEZ BANKASI ALIM YAPTI

Bu ilk çeyrekte Türkiye'de altına hücum edildiği, 2. çeyrekte ise talebin durduğunu gösteriyor. İlk yarıda yapılan 48.4 tonluk altın yatırımı ortalama 21 milyar liraya denk geliyor.

Rapora göre Merkez Bankası (TCMB) ise yılın ilk yarısında 13.5 ton ton altın aldı. Resmi altın rezervini 408.2 tona çıkardı.