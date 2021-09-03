Almanya'da çevre örgütlerinden otomobil devlerine dava

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya Diğer
ABONE OL

İklim mücadelesi: Almanya'da çevre örgütleri, otomobil şirketlerine dava açıyor

Almanya'da çevre örgütleri Greenpeace ve Deutsche Umwelthilfe’nin (DUH), Alman otomobil üreticileri BMW, Daimler, Volkswagen ve enerji tedarikçisi Wintershall'a yetersiz iklimi koruma önlemleri gerekçesiyle dava açmaya hazırlandığı bildirildi

İklim mücadelesi: Almanya'da çevre örgütleri, otomobil şirketlerine dava açıyor
Almanya'da çevre örgütlerinden otomobil devlerine dava
0:00 / 0:00
AA

Çevre örgütü temsilcileri, başkent Berlin'deki Federal Basın Merkezi'nde yaptıkları açıklamada, Alman otomobil üreticilerinin 2030 yılına kadar içten yanmalı motorlu otomobil üretimini durdurmasını ve Wintershall’dan ise 2026'dan itibaren yeni petrol ve gaz sahaları açmasına son vermesini talep ettiklerini belirtti.

Greenpeace ve Deutsche Umwelthilfe, Paris İklim Anlaşması ve Almanya İklim Koruma Yasası'nın hedeflerine ulaşması için şirketlere verilen söz konusu tarihlerin gerekli olduğunu savunarak, taleplerine cevap verilmesi için şirketlere birkaç haftalık bir süre verdi.

Çevre grupları, taleplerine otomobil üreticilerinden ve enerji tedarikçisinden cevap alamazlarsa, Alman mahkemelerinde dava açacaklarını duyurdu.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: İsrail'de delta etkisi: Üçüncü doz aşıyla Kovid-19 salgınının önüne geçmeye çalışıyor
DÜNYA İsrail'de delta etkisi!
BAE'de yaşayan eski İspanya Kralı Juan Carlos hakkındaki rüşvet iddiaları araştırılıyor
DÜNYA Eski İspanya Kralı Carlos hakkında rüşvet iddiaları
TÜYLER ÜRPERTİCİ GEÇİT TÖRENİ! Son dakika: Taliban ele geçirdikleri silahları böyle sergiledi
DÜNYA Taliban'dan silahlı geçit töreni!
Afganistan'da kaos derinleşirken: İlan edilecek yeni ''hükûmet'' takımı
DÜNYA Afganistan'da ilan edilecek yeni ''hükûmet'' takımı
SON DAKİKA: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin çocukluk hayalini açıkladı: Kendimi başarmış sayıyorum!
DÜNYA Rus lider Putin çocuk hayalini açıkladı
Avustralya’da Covid-19 kaynaklı can kayıpları 1032'ye yükseldi
DÜNYA Avustralya'da vaka sayısında artış kaydedildi
SON DAKİKA: Yeni Zelanda'da bir markete terör saldırısı!
DÜNYA Yeni Zelanda'da terör saldırısı!
SON DAKİKA: Kovid-19'la mücadelesi eleştirilen Japonya Başbakanı Suga istifa edecek
DÜNYA Japonya Başbakanı istifa edecek
SON DAKİKA: Afganistan'da kadınlar hakları için gösteri yaptı
DÜNYA Afgan kadınlardan protesto!
İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenledi
DÜNYA İsrail'den Şam'a hava saldırısı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.