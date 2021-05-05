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Haberlerİş-Yaşamİklimlendirme sektöründe ihracat rekoru kırıldı
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İklimlendirme sanayisi nisan ayı ihracatında rekor artış kaydetti

Sektörün ihracatı, geçen ay 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 96 artarak 561 milyon 885 bin dolara ulaştı. En fazla ihracat 60 milyon 336 bin dolarla Almanya'ya yapılırken, Almanya'yı, 41 milyon 73 bin dolarla Birleşik Krallık ve 33 milyon 782 bin dolarla Özbekistan izledi

İklimlendirme sektöründe ihracat rekoru kırıldı
AA

Türkiye iklimlendirme sanayisi, nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 96 gibi rekor bir artışla 561 milyon 885 bin dolarlık ihracat yaparken, bu yılın ocak-nisan döneminde sektörün toplam ihracatı 1 milyar 954 milyon dolar oldu.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı geçen ay 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 109 artarak 18 milyar 766 milyon dolara yükseldi. Nisan ayında Türkiye'nin toplam ihracatından iklimlendirme sektörünün aldığı pay ise yüzde 3 olarak kaydedildi.

Geçen yılın nisan ayında 286 milyon 875 bin dolarlık dış satıma imza atan iklimlendirme sanayisi, bu yılın aynı döneminde 561 milyon 885 bin dolarlık ihracat yaparak, yüzde 96 gibi rekor bir artış kaydetti. Sektörün bu yılın ilk 4 ayında yaptığı toplam ihracat da yüzde 36,5 artışla 1 milyar 954 milyon dolar seviyesine yükseldi.

EN ÇOK İHRACAT ALMANYA'YA

Nisan ayında en çok ihracat yapılan ülke, 60 milyon 336 bin dolarla Almanya olarak belirlendi.

Almanya'yı, 41 milyon 73 bin dolarla Birleşik Krallık, 33 milyon 782 bin dolarla Özbekistan, 28 milyon 457 bin dolarla İtalya ve 25 milyon 593 bin dolarla Fransa takip etti.

En çok ihracat yapılan diğer ülkeler ise sırasıyla Romanya, Rusya, Polonya, İspanya ve Mısır oldu.

İklimlendirme sanayisinde geçen ay en çok ihracat yapan şehir, 208 milyon 165 bin dolarla İstanbul olarak kayıtlara geçti. İstanbul'u, 74 milyon 889 bin dolarla Manisa, 61 milyon 422 bin dolarla Kocaeli, 44 milyon 409 bin dolarla İzmir ve 30 milyon 596 bin dolarla Bursa izledi.

161 ÜLKEYE İHRACAT

Türkiye iklimlendirme sanayisi, geçen ay 161 ülkeye ihracat yaptı. Sektörün en çok ihracat yaptığı ülkeler arasında Avrupa ülkeleri ilk sıralarda yer aldı.

Sektörün nisan ayında yaptığı toplam dış satımın 255 milyon 304 bin dolarlık kısmını Avrupa Birliği ülkelerine yapılan ihracat oluştururken, bu oran toplam ihracatın yüzde 45'i olarak kayıtlara geçti.

Avrupa Birliği ülkeleri grubunu 91 milyon 306 bin dolarla Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri takip etti. Diğer Avrupa ülkelerine yapılan ihracat 58 milyon dolar, Orta Doğu ülkelerine yapılan ihracat 50 milyon 422 bin dolar ve Afrika ülkelerine yapılan ihracat 45 milyon 469 bin dolar seviyesinde kaydedildi.

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