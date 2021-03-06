AA

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 9,6’lık artışla, 16 milyar 12 milyon dolara çıktı. Bu dönemde Türkiye'nin toplam ihracatından iklimlendirme sektörünün aldığı pay da yüzde 3 olarak kaydedildi.

Geçen yılın şubat ayında 387 milyon 549 bin dolarlık dış satıma imza atan iklimlendirme sanayisi, 2021'in aynı döneminde 446 milyon 643 bin dolarlık ihracat gerçekleştirerek yüzde 15,2'lik artış gösterdi.

Sektörün şubat ayında yaptığı toplam dış satımın 216 milyon 553 bin dolarlık kısmını Avrupa Birliği ülkelerine yapılan ihracat oluştururken, bu oran toplam ihracatın yüzde 48'i olarak kaydedildi.

Avrupa Birliği ülkeleri grubunu 54 milyon 304 bin dolarla Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri takip etti. Sırasıyla, diğer Avrupa ülkelerine yapılan ihracat 47 milyon 162 bin dolar, Ortadoğu ülkelerine yapılan ihracat 46 milyon 170 bin dolar ve Afrika ülkelerine yapılan ihracat da 31 milyon 569 bin dolar seviyesinde kaydedildi.

Türkiye iklimlendirme sanayisi, geçen ay toplam 161 ülkeye ihracat yaptı. Sektörün en çok ihracat yaptığı ilk 10 ülke arasında da yine Avrupa ülkelerinin yoğunlukta olması dikkati çekti.

ALMANYA İLK SIRADA

Şubat ayında en çok ihracat yapılan ülke ise 54 milyon 60 bin dolarla Almanya olarak belirlendi.

Almanya'yı, 34 milyon 263 bin dolarla Birleşik Krallık, 27 milyon 575 bin dolarla İtalya, 19 milyon 731 bin dolarla Fransa ve 17 milyon 515 bin dolarla Polonya izledi. En çok ihracat yapılan diğer ülkeler ise sırasıyla Irak, İspanya, Romanya, Rusya ve Mısır oldu.

İklimlendirme sanayisinde geçen ay en çok ihracat yapan şehir ise 167 milyon 605 bin dolarla İstanbul olarak kayıtlara geçti. İstanbul'u, 64 milyon 40 bin dolarla Manisa, 49 milyon 450 bin dolarla Kocaeli ve 32 milyon 576 bin dolarla İzmir ve 27 milyon 602 bin dolarla Bursa izledi.