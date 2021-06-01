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İlk çeyrek finansal sonuçlarını açıklayan traktör üreticisi Tümosan, 2021 Mart sonu itibarıyla hasılatını geçen yıla göre yüzde 141’lik artışla 265 milyon 185 bin 506 TL’ye yükselttiğini bildirdi.

Şirketin satış adedindeki artış da yüzde 72 olarak gerçekleşti. Üretim adedinde ise geçen yıla oranla yüzde 129’luk bir artış yaşandı. Şirketin brüt kâr marjı 2020 yılının birinci çeyreğinde yüzde 17 iken 2021 yılının aynı döneminde yüzde 25 oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tümosan Genel Müdürü Halim Tosun, "Tarım sektöründe büyüme performansına baktığımızda yıllık bazda yüzde 4.6 olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Yerli ve milli tedarik zincirimiz sayesinde bu dönemi özellikle üretim ve satış anlamında hissedilebilir bir olumsuz durum yaşamadan atlatmanın mutluluğu içindeyiz" dedi.

İSO'nun Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020 Araştırması'na göre Tümosan ilk 500’e girerek 381'inci sırada yer aldı.