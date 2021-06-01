Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerOtomobil
ABONE OL

İlk çeyrekte satışlarını yüzde 72 artırdı

Tümosan, yılın ilk çeyreğinde 27 milyon 249 bin 163 TL net kâr elde ederken geçen yılın aynı dönemine göre satış adedini yüzde 72, hasılatını da yüzde 141 artırdığını açıkladı. Şirketin brüt kâr marjı ise geçen yıl aynı dönemde yüzde 17 iken 2021 yılının aynı döneminde yüzde 25 oldu

İlk çeyrekte satışlarını yüzde 72 artırdı
HABERTURK.COM

İlk çeyrek finansal sonuçlarını açıklayan traktör üreticisi Tümosan, 2021 Mart sonu itibarıyla hasılatını geçen yıla göre yüzde 141’lik artışla 265 milyon 185 bin 506 TL’ye yükselttiğini bildirdi.

Şirketin satış adedindeki artış da yüzde 72 olarak gerçekleşti. Üretim adedinde ise geçen yıla oranla yüzde 129’luk bir artış yaşandı. Şirketin brüt kâr marjı 2020 yılının birinci çeyreğinde yüzde 17 iken 2021 yılının aynı döneminde yüzde 25 oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tümosan Genel Müdürü Halim Tosun, "Tarım sektöründe büyüme performansına baktığımızda yıllık bazda yüzde 4.6 olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Yerli ve milli tedarik zincirimiz sayesinde bu dönemi özellikle üretim ve satış anlamında hissedilebilir bir olumsuz durum yaşamadan atlatmanın mutluluğu içindeyiz" dedi.

İSO'nun Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020 Araştırması'na göre Tümosan ilk 500’e girerek 381'inci sırada yer aldı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Çip krizi Tesla'yı da vurdu - haberler
OTOMOBİLÇip krizi fiyatını artırdı!
Toyota Türkiye CEO’su Bozkurt: 'Filolardaki hibrit sayısı artıyor'
OTOMOBİL'Filolar hibrit araçlara geçiyor'
İkinci elde fiyatlar 3 ayda yüzde 6 arttı
OTOMOBİL'İkinci elde fiyat artışı sürecek'
Temsa Motorlu Araçlar'da üst düzey atama
OTOMOBİLTemsa Motorlu Araçlar'a yeni genel müdür
Autoshow dijital olarak geri dönüyor - haberler
OTOMOBİL4 yıl aradan sonra geri dönüyor
Mayıs ayında ikinci elde en çok onlar satıldı - haberler
OTOMOBİLİkinci elde en çok onlar tercih edildi
Sanayi kenti Kocaeli'de günde 1521 araç üretildi
OTOMOBİLGünde 1.521 araç banttan indi
Üstü açık otomobili dondurucu soğukta test etti
OTOMOBİLÜstü açık otomobile Japon usulü test!
Oto servislerde son durum - haberler
OTOMOBİL9 günde 27 bin araç servislere koştu
Otokar Slovakya'ya otobüs ihraç edecek
OTOMOBİLİhracat pazarlarına Slovakya'yı da ekledi