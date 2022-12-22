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İlk önce hangi rengi fark ettin? Sonuç karakterini ortaya çıkarıyor!

Bir nesneyi nasıl gördüğümüz ve nelere dikkat ettiğimiz, beynin bilgiyi yorumlayışıyla alakalıdır. Kişilik testleri olarak sınıflandırılan psikoloji testleri, bireylerin karakteristik özelliklerini ölçüyor. Psikoloji testleri genel anlamıyla bireye dair özellikleri ölçmeyi amaçlamak üzere geliştirilmiş araçlardır. Bilim insanlarına göre kişiliğin beynin yapısı ve işleyiş şekline doğrudan bağlı olduğunu düşünülüyor. Diğer bir ifadeyle; görüş şeklimiz, kişilik özelliklerimizle ilgili ufak detayları ortaya çıkarıyor. Psikoloji testleri tanı koymaz fakat bireylerde farkındalık oluşturmak için iyi bir araçtır. Bu kişilik testi de bunları bulmanın ve kendinizi biraz daha tanımanın bir yolu olabilir…

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  • İlk önce hangi rengi fark ettin? Sonuçlar karakterini ortaya çıkarıyor!

    İlk önce hangi rengi fark ettin?

    A mı?

    B mi?

    C mi?

    *Cevaplar testin sonunda!
  • İlk önce hangi rengi fark ettin? Sonuçlar karakterini ortaya çıkarıyor!

    Görselde kaç hayvan görüyorsun?

    9

    13

    15

    11
  • İlk önce hangi rengi fark ettin? Sonuçlar karakterini ortaya çıkarıyor!

    Resimde ilk önce gördüğün hayvan ne?
  • İlk önce hangi rengi fark ettin? Sonuçlar karakterini ortaya çıkarıyor!

    Bu resme gizlenmiş hayvanı bulabilir misin?
  • İlk önce hangi rengi fark ettin? Sonuçlar karakterini ortaya çıkarıyor!

    Farklı olanı bul!
  • İlk önce hangi rengi fark ettin? Sonuçlar karakterini ortaya çıkarıyor!

    Fotoğrafta gizlenmiş hayvan nedir?
  • İlk önce hangi rengi fark ettin? Sonuçlar karakterini ortaya çıkarıyor!

    Resimde farklı olan hangisi?
  • İlk önce hangi rengi fark ettin? Sonuçlar karakterini ortaya çıkarıyor!

    İlk önce ne görüyorsun?

    Köy mü Fil mi?
  • İlk önce hangi rengi fark ettin? Sonuçlar karakterini ortaya çıkarıyor!

    İlk önce ne görüyorsun?

    Sütyen mi örümcek adam mı?
  • İlk önce hangi rengi fark ettin? Sonuçlar karakterini ortaya çıkarıyor!

    Bu resimde hiç olmaması gereken nedir?
  • İlk önce hangi rengi fark ettin? Sonuçlar karakterini ortaya çıkarıyor!

    İlk önce patlama mı görüyorsun 2 tane el mi?
  • İlk önce hangi rengi fark ettin? Sonuçlar karakterini ortaya çıkarıyor!

    İlk önce ne gördün?
  • İlk önce hangi rengi fark ettin? Sonuçlar karakterini ortaya çıkarıyor!
  • İlk önce hangi rengi fark ettin? Sonuçlar karakterini ortaya çıkarıyor!

    Cevap 13 olmalı.
  • İlk önce hangi rengi fark ettin? Sonuçlar karakterini ortaya çıkarıyor!

    Bu soruda aslında bir doğru ya da yanlış yok. Görüş şeklimiz, kişilik özelliklerimizle ilgili ufak detayları ortaya çıkarıyor. Gördüğün hayvana göre kişilik özelliğini bulabilirsin.
  • İlk önce hangi rengi fark ettin? Sonuçlar karakterini ortaya çıkarıyor!
  • İlk önce hangi rengi fark ettin? Sonuçlar karakterini ortaya çıkarıyor!
  • İlk önce hangi rengi fark ettin? Sonuçlar karakterini ortaya çıkarıyor!
  • İlk önce hangi rengi fark ettin? Sonuçlar karakterini ortaya çıkarıyor!
  • İlk önce hangi rengi fark ettin? Sonuçlar karakterini ortaya çıkarıyor!

    Bu soruda aslında bir doğru ya da yanlış yok. Görüş şeklimiz, kişilik özelliklerimizle ilgili ufak detayları ortaya çıkarıyor. Gördüğün şekle göre kişilik özelliğini bulabilirsin.
  • İlk önce hangi rengi fark ettin? Sonuçlar karakterini ortaya çıkarıyor!
  • İlk önce hangi rengi fark ettin? Sonuçlar karakterini ortaya çıkarıyor!
  • İlk önce hangi rengi fark ettin? Sonuçlar karakterini ortaya çıkarıyor!

    Bu soruda aslında bir doğru ya da yanlış yok. Görüş şeklimiz, kişilik özelliklerimizle ilgili ufak detayları ortaya çıkarıyor. Gördüğün şekle göre kişilik özelliğini bulabilirsin.
  • İlk önce hangi rengi fark ettin? Sonuçlar karakterini ortaya çıkarıyor!

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