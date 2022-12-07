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ARABA

Dünya sizin için gizemlerle dolu. Ayrıca hayal gücünüz oldukça geniş... Aklınızda pek çok fikir var.

DÜRBÜNÜ OLAN BİR KİŞİ

Başkalarına karşı iyisiniz ve onlara ya da kendinize karşı eleştirel değilsiniz.