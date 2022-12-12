Bu test en büyük korkunuzu açığa çıkarıyor! Bilinçaltınızda neler saklıyorsunuz, öğrenin!

8 NUMARA ÇOKLU KİŞİLİK BOZUKLUĞU

Temiz yüzlü ve diğerlerine nazaran daha genç gözüken kişiyi seçtiniz. Böylesi bir tipin zihninize tehlikeli olarak kazınmasının sebebi gençlik ya da çocukluk döneminde bu görünümde genç birinin işlediği bir suçtan ya da kötülükten etkilenmiş olmanızdır. Bu sebeple gündelik hayatınızda yaşınızdan daha düşünceli tavırlar sergiliyor ve etrafınız tarafından olgun biri olarak tanımlanıyor olmanız yüksek bir ihtimaldir. Yine bu nedenle çocukça ve olgun olmayan tavırlar sergileyen kişilere karşı mesafelisiniz.

Testin detayları Learning Mind'den alınmıştır.