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Bu test en büyük korkunuzu açığa çıkarıyor! Bilinçaltınızda neler saklıyorsunuz, öğrenin!

20. yüzyıl psikiyatristlerinden olan Szondi, bulduğu bir görsel test ile insanların bilinçaltına kazınan korkularını ve bastırılmış duygularını gün yüzüne çıkarıyor. Sizi en çok korkutan kişiyi seçin ve derinlerde sakladığınız cevabı öğrenin.

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  • Bu test en büyük korkunuzu açığa çıkarıyor! Bilinçaltınızda neler saklıyorsunuz, öğrenin!

    20. yüzyılın en ünlü psikiyatrislerinden biri olan Macar Leopold Szondi'nin hazırladığı bu görsel test, kişilerin bilinçaltında sakladığı duygu ve korkularını gün yüzüne çıkarıyor.

    Hazırsanız, teste başlayalım...

    Bir gece vakti, ıssız bir ormanda karşınıza biri çıkarak sizi korkuttu. Bu kişi, fotoğraftakilerden hangisiydi?

    Cevabı verdiğinize göre teste başlayalım...
  • Bu test en büyük korkunuzu açığa çıkarıyor! Bilinçaltınızda neler saklıyorsunuz, öğrenin!

    1 NUMARA SADİST

    Özellikle çocukluk yıllarınızda dominant olma derdinde olan otoriter bireyler ile sorunlar yaşayıp baskı altında kalmış olabilirsiniz. Özellikle, okul hayatınızda davranışlardan memnun kalmadığınız bir öğretmeniniz tarafından psikolojik düzeyde olumsuz etkilenme ihtimaliniz de yüksek. Olgunluk çağınızda tepkisel olarak zayıf birini ezmeye çalıştığını düşündüğünüz kişilere karşı nefret hissetmeniz bundan kaynaklanmaktadır. 
  • Bu test en büyük korkunuzu açığa çıkarıyor! Bilinçaltınızda neler saklıyorsunuz, öğrenin!

    2 NUMARA EPİLEPTİK

    Çocukluğunuzun erken dönemlerinde bazı duygularınızı bastırmış olma ihtimaliniz yüksek. Resimde daha korkutucu tipler varken, fiziksel olarak güçlü gibi görünen bu kişiden koktuysanız size ve sevdiklerinize gelebilecek fiziksel tehlikelerden çok çekindiğinizi söyleyebiliriz. İlkokul dönemi ya da daha öncesinde öfkeli, sorunlu ve çevresine zarar veren bir arkadaşınızdan etkilenmiş olmanız ve kendinizi bilinçaltı düzeyde korumaya almış olmanız gayet olasıdır.
  • Bu test en büyük korkunuzu açığa çıkarıyor! Bilinçaltınızda neler saklıyorsunuz, öğrenin!

    3 NUMARA KATATONİK

    Resimde görülen tüm kişiler içinden, güldüğü açık bir şekilde görünmekte olan tek şahsı seçmeniz oldukça dikkat çekici. Bu kişiyi seçmeniz sizin yaşamı oldukça ciddiye alan, verdiği sözleri ve sorumluluklarını yerine getirmeye özen gösteren bir kişi olduğunuzu gösterir. En büyük korkunuz ise kontrolü kaybetmek. Çocukluğunuzda ciddiyetsiz ve alaycı birinden çok çekmiş, buna tepkisel olarak ciddi birine dönüşmüş olma ihtimaliniz yüksek. Riyakarlık ve ikiyüzlülükten son derece nefret ediyorsunuz.
  • Bu test en büyük korkunuzu açığa çıkarıyor! Bilinçaltınızda neler saklıyorsunuz, öğrenin!

    4 NUMARA ŞİZOFREN

    Resimde görülen şahıslar içinden en ifadesiz, en ruhsuz olan kişiyi seçtiniz. Bu şahsı seçmeniz şizofreni vb. durumlardan muzdarip olan kişilerden çekindiğinizi gösterir. Çocukluğunuzda böyle psikolojik bozukluklar yaşamış birinden ya da duygusuz, sevgisiz davranan birinden farkında olmadan etkinlenmiş olma ihtimalinizin yüksek olduğunu gösterir.
  • Bu test en büyük korkunuzu açığa çıkarıyor! Bilinçaltınızda neler saklıyorsunuz, öğrenin!

    5 NUMARA HİSTERİK

    Daha güçlü tipler varken yoğun bir göz makyajı yapmış, belli belirsiz bir gülümseme halinde bulunan bu kadını seçmeniz ilgi çekmeyi seven, narsist ve sadece kendisini düşünen insanlara karşı olan nefret ve korkunuzun dışavurumu olarak ifade edilebilir. Sürekli dikkati üzerine çekmeye çalışan insanlardan bıkmış olmalısınız. Yine bu resmi seçmiş olmanız kişisel hayatınızda daha çok bencil insanlardan çektiğinizi ve artık bu insanlardan uzak olma dilediğiniz dışavurumudur.
  • Bu test en büyük korkunuzu açığa çıkarıyor! Bilinçaltınızda neler saklıyorsunuz, öğrenin!

    6 NUMARA DEPRESİF

    Lİstedeki diğer şahışlara göre sıradan güvenilir ve zararsız görünen bu şahsı seçmeniz, arkadaşlık ve yakın ilişkiler konusunda korkular yaşadığınızı ve hep güvendiğiniz ya da güvenmek istediğiniz kişiler tarafından kötülüğe veya ihanete uğradığınızı göstermektedir. Yaşadıklarınızdan dolayı hayatınıza yeni insanlar alırken kılı kırk yarıyor ve çok titiz davranıyorsunuz. Bu sebeple gerçek anlamda güvendiğiniz insan sayısı oldukça az. 
  • Bu test en büyük korkunuzu açığa çıkarıyor! Bilinçaltınızda neler saklıyorsunuz, öğrenin!

    7 NUMARA MANYAK

    Orta yaşlıdan biraz hallice, iri ve sorunlu gözüken bu adamı seçtiniz. Bu mantıksız, düşünmeden iş yapan, sorumsuz kişilere olan nefretinizin dışavurumudur. Özellikle kendi ailesine çektiren çocuklarıyla ilgilenmeyen ancak tüm bunlara rağman otoriter bir figür yaratma çabasında olan kişilere hiçbir şekilde saygı duymuyorsunuz. Sizi bilinçaltı düzeyde böyle düşünmeye iten ve geçmişte sizi bu yönde korkutmuş bir figür olabilir. Bundan dolayı kendi kendinize yetebilme ve dıştan olabildiğinde az yardım alma hedefindesiniz. 
  • Bu test en büyük korkunuzu açığa çıkarıyor! Bilinçaltınızda neler saklıyorsunuz, öğrenin!

    8 NUMARA ÇOKLU KİŞİLİK BOZUKLUĞU

    Temiz yüzlü ve diğerlerine nazaran daha genç gözüken kişiyi seçtiniz. Böylesi bir tipin zihninize tehlikeli olarak kazınmasının sebebi gençlik ya da çocukluk döneminde bu görünümde genç birinin işlediği bir suçtan ya da kötülükten etkilenmiş olmanızdır. Bu sebeple gündelik hayatınızda yaşınızdan daha düşünceli tavırlar sergiliyor ve etrafınız tarafından olgun biri olarak tanımlanıyor olmanız yüksek bir ihtimaldir. Yine bu nedenle çocukça ve olgun olmayan tavırlar sergileyen kişilere karşı mesafelisiniz. 

    Testin detayları Learning Mind'den alınmıştır. 

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