Doğum sıranız kişilik özelliklerinizi belirliyor! Eğer en büyük çocuk sizseniz bu özelliklere sahipsiniz...

ORTANCA ÇOCUK

- En büyük kardeşle, en küçük kardeş arasında sıkıştığı için kendisini dışlanmış gibi hissedebilir.

- Bu eğilim, ailenin dikkatini çekmek için herhangi bir meziyete sahip olmadığı düşüncesini doğurabilir.

- Yaşamın adaletsizliğe inanır ve adalet, eşitlik gibi konulara ayrıca duyarlıdır.

- Sürekli bir adım gerideymiş gibi hissettiği için büyük kardeşi yakalamak için hırs yapar.

- Yeni bir kardeşi olduğunda, büyük çocuk gibi yıkım yaşamaz.