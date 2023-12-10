Kastamonu'da düzenlenen ilk Türk kadın mitingi 104. yılında

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10 Aralık Kadın Platformu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ayten Kızıltan, "Anadolu'nun birçok yerinde olduğu gibi Kastamonu kadını bu medeniyet gücünü tarih boyunca olduğu gibi yine kendini anası olarak gördüğü vatanı ve vatanın bağımsızlığı için kullanmıştır. Hepimiz bu büyük ruhlu duygulu kadınlarımızı şükran ve minnetle sonsuza kadar kutsal bilelim" dedi.