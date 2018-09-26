yerli milli ve renkli patates
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İlk yerli, milli ve renkli patates hasat edildi

Niğde’de Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından üretilen yerli ve milli renkli patateslerin hasatları yapılıyor. Sazlıca beldesindeki enstitü arazisinde ıslah çalışmaları neticesinde geliştirilen kabuğu mor- et rengi mor, kabuğu mor et rengi parçalı mor olan, kabuğu kırmızı et rengi sarı veya kabuğu kırmızı et rengi sarı-kırmızı olan çeşitlerin hasatları yapılıyor

26.09.2018 - 11:57 | Güncelleme: İHA

Çeşitler çok yakında tescillenerek sofralarımıza gelecek. Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce 2007-2017 yılları arasında Türkiye’de bir rekor olarak 720 bin adet melez patates tohumu üretildi.
8 adet yerli patates çeşidinin tescilinin ardından aralıksız devam eden ıslah çalışmaları kapsamında 720 bin adet melez patates tohumundan 75 bin adet yumru toprakla buluştu. Yıllar boyu yapılan seleksiyon çalışmaları ile yerli ve milli patates çeşitleri geliştiriliyor.

8 ADET YERLİ VE MİLLİ PATATES TESCİLLENDİ

Tescillenen 8 yerli ve milli çeşit sonrası tescil edilmeyi bekleyen 4 adet patates çeşidiyle yerli ve milli patates çeşit sayısının 12’ye yükseleceğini vurgulayan Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, “Yürüttüğümüz ıslah çalışmaları neticesinde ülkemizde ilk defa 8 adet yerli ve milli patates çeşidini tescil ettirdik ve 4 adet çeşidimiz ise tescil aşamasındadır. 2019 yılı içerisinde bu çeşitlerimiz de tescil edildiğinde yerli ve milli çeşit sayımız 12’ye çıkmış olacak. Enstitümüz bünyesindeki ıslahçı arkadaşlarımız yeni çeşitler elde etmek için seleksiyon çalışmalarını büyük bir gayretle yürütüyorlar. 2007-2017 yılları arasında Türkiye’de bir rekor olan 720 bin adet melez patates tohumu ürettik ve bundan elde edilen yaklaşık 75 bin adet yumrudan farklı jenerasyonlarda seleksiyon çalışmalarımız devam ediyor. Bu kadar emek isteyen ve uzun bir süreç gerektiren çalışmaların sonucunda en fazla 2-3 yerli ve milli çeşit elde edebiliyoruz. Üreticilerimizin verim ve kalite yönüyle benimsediği piyasada tercih edilen özellikteki çeşitleri geliştirmeye çalışıyoruz. Hem sanayilik hem yemeklik patates çeşitlerini geliştirmek için ıslah çalışmalarımızı sürdürüyoruz.



Bu yıl 10 bin adet tek yumru dikimi yapıldı ve 6’lı, 20’li ve 120’li yumru dikimleri ile ön verim ve adaptasyon denemesine giren klonlarımız yani yerli ve milli çeşit adaylarımız var. Ayrıca patates Y virüsü ve Patates siğil hastalığına dayanıklı çeşit geliştirmeye çalışmalarını da yürütüyoruz” diye konuştu.

Pırlak, “Renkli patates çeşitlerimiz de ıslahçı arkadaşlarımız tarafından geliştiriliyor. Kabuğu mor et rengi mor, kabuğu mor et rengi parçalı mor olan, kabuğu kırmızı et rengi sarı veya kabuğu kırmızı et rengi sarı-kırmızı çeşitlerimiz var. Bunları da ileride tescil edip ülke tarımına kazandıracağız. Çok yakın bir zamanda yerli çeşitlerimizi sofralarımızda göreceğiz. Böylelikle enstitümüzün ilk yerli ve milli renkli çeşitlerini geliştiriyoruz” dedi.

DARENDE VE ŞARKIŞLA'DA TOHUMLUKLAR DİKİLDİ

Yerli çeşitlerin iki bölgede sertifikasyon çalışmalarının sürdürülerek ileri kademede tohumluk üretiminin devam ettiğini ve önümüzdeki yıllarda üretici ile buluşacağını ifade eden Pırlak, “Enstitümüz yine Türkiye’de bir ilk olarak yerli çeşitlerimizden 4 tanesinin satışını gerçekleştirdi. Onaran2015, Nam ve Ünlenen adlı üç çeşidimizin sertifikasyon işlemleri ve ileri kademedeki tohumluk üretimi bu çeşitlerimizi alan firmamız tarafından Malatya Darende’de yapılıyor. Diğer taraftan Nahita isimli çeşidimiz de Sivas Şarkışla’da ileri kademe tohumluk üretimi ve sertifikasyon işlemleri bu çeşidimizi alan firmamız tarafından yapılıyor. Çok yakında bu çeşitlerimiz üreticilerimize ve ardından sofralarımıza gelecek” diye konuştu.

 

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Yorumlar 2
  • Misafir 4 dakika önce
    patatesin geniyle oynamışlar. garip bir şey çıkmış. yerli ve milli diye yutturuyorlar. sizler de alet oluyorsunuz.
  • Misafir 16 dakika önce
    Bu tür ürünlerin ne kokusu ne lezzeti olur,bu topragin orijinali neyse onu uretin bence
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