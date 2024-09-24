İlker Aycı'nın yeni adresi Oman Air oldu

Türk Hava Yolları'nın eski İcra Kurulu Başkanı Mehmet İlker Aycı, artık Umman'ın başkenti olan Maskat şehrinde bulunan Maskat Uluslararası Havalimanı'na bağlı olarak, yurt içi ve yurt dışı yolcu hizmetleri Oman Air'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapacak.

Oman Air'den yapılan duyuru ile yeni görevlendirme açıklandı.

Duyuruda, "Havayolu ve sigorta sektörlerinde onlarca yıllık deneyime sahip olan Sayın Aycı, zaten güçlü olan Yönetim Kurulumuzun değerli bir üyesidir" ifadeleri kullanıldı.