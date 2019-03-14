Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen, ILO ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğünce yürütülen "Hayata Fırsat Projesi" çeşitli etkinliklerle devam ediyor.
Proje kapsamında İstanbul, Bursa ve Hatay'da "Girişime Destek Programı" düzenlenecek. Programla, 340'ı geçici koruma sağlanan Suriye, 80'i Türk vatandaşı 420 kişiye girişimcilik eğitimi verilecek.
KATILIMCILAR MENTORLERCE DESTEKLENECEK
Eğitimlerin ardından kendi işini kurmak veya geliştirmek isteyenler arasından seçilen 84 kişi, birebir 8 saat mentor desteğinden faydalanacak. İşlerini başarıyla kuran katılımcılar, KOSGEB desteklerine başvuru sürecinde de mentorlerce desteklenecek.
Seçilecek girişimci adaylarına, KOSGEB müfredatına uygun, 32 saatlik "Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi" ve ek olarak 8 saatlik "Yerel İş ve Yatırım Ortamı" eğitimi verilecek. Daha sonra adayların ILO'ya ve KOSGEB'e sunacağı "İş Planı"nı hazırlamak üzere danışmanlık ve mentorluk hizmeti sağlanacak.
"Girişime Destek Programı"na katılanlardan kendi işini kurmak isteyenlere ILO tarafından hibe yapılacak. Hibenin miktarı daha sonra kamuoyuyla paylaşılacak.
"Hayata Fırsat Projesi"ne başvurular "http://www.girisimedestek.com/" adresinden Hatay için 29 Mart, İstanbul için 5 Nisan ve Bursa için 12 Nisan'a kadar yapılabilecek.
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