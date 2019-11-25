Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK) kasım 'İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı' verilerini açıkladı. Buna göre kasımda imalat sanayi kapasite kullanım oranı (KKO) yüzde 77.2 oldu. Oran bir önceki aya göre 0.8 puan yükseldi. Böylece kapasite kullanımı 15 ayın zirvesine çıktı.

Aylara göre son 16 ayda kapasite kullanım oranının gelişimi(%):

2019-11 77.2 2019-10 76.4 2019-09 76.3 2019-08 76.6 2019-07 76.2 2019-06 77.1 2019-05 76.3 2019-04 75.0 2019-03 74.3 2019-02 74.0 2019-01 74.4 2018-12 74.1 2018-11 74.1 2018-10 75.4 2018-09 76.2 2018-08 77.8

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA),bir önceki aya göre 0.7 puan artarak yüzde 76.7 seviyesinde gerçekleşti.