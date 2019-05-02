Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye ve İstanbul İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) anketlerinin Nisan 2019 dönemi sonuçları açıklandı.

Eşik değer olan 50,0’nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, martta 47,2 olarak kaydedilen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI nisanda 46,8 seviyesinde gerçekleşti ve Türk imalat sektörünün faaliyet koşullarında yavaşlamanın devam ettiğini gösterdi. Yavaşlama trendi on üçüncü ayı geride bıraktı ancak söz konusu dönemin ortalamasına kıyasla ılımlı seyretti.

Yeni siparişlerdeki yetersizliğin yansıması olarak üretim düşüş kaydetti. Nisan ayında zorlu talep koşullarının devam etmesi, hem toplam yeni işlerde hem de yeni ihracat siparişlerinde yavaşlamaya yol açtı. Ancak yeni ihracat siparişlerindeki yavaşlama toplam yeni siparişlerdekine kıyasla çok daha ılımlı gerçekleşti. Üretimdeki yavaşlama devam ederken imalatçılar istihdamı genel olarak aynı düzeyde tuttu. Bu gelişmede bazı firmaların olumlu beklentileri ve yeni ürün geliştirmeye yönelik çalışmaları etkili oldu.

Anket verileri girdi maliyetlerinde geçen yılın ekim ayından beri en sert artışın yaşandığına işaret ederken, firmalar bu durumu Türk lirasının dolar karşısındaki zayıflığına bağladı. Bunun yansıması olarak nihai ürün fiyatları enflasyonu son altı ayın en yüksek hızında gerçekleşti. Yeni siparişlerdeki yavaşlığın yansıması olarak firmalar stok azaltmaya nisan ayında da devam ettiklerini belirtti. Girdi talebinin azlığına rağmen ödemelere ilişkin yaşanan zorlukların etkisiyle tedarikçilerin teslimat süreleri uzamaya devam etti.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI anket verileri hakkında değerlendirmede bulunan IHS Markit Direktör Yardımcısı Andrew Harker, şunları söyledi: “Türk imalat sektöründeki talep eksikliği Nisan ayında da belirgin şekilde hissedilirken, Türk lirasındaki değer kaybı enflasyonist baskıların yeniden artmasına yol açtı. İşgücü piyasası ise nispeten olumlu bir görünüm sergiledi. İstihdam genel olarak yatay seyrederken, yılın ilerleyen bölümünde faaliyet koşullarında iyileşme bekleyen firmaların geleceğe odaklandıklarına ve yeni ürünler üzerinde çalıştıklarına ilişkin işaretler söz konusuydu.”

İstanbul İmalat PMI nisanda 46,3 oldu

Mart ayında 46,6 olarak ölçülen İstanbul Sanayi Odası İstanbul İmalat PMI da nisanda 46,3 düzeyinde gerçekleşti ve İstanbul imalat sektörünün faaliyet koşullarında belirgin yavaşlamaya işaret etti. Böylece sektördeki yavaşlama trendi dokuz ayı geride bıraktı. Faaliyet koşullarında görülen yavaşlamanın büyük ölçüde yeni siparişlerdeki ivme kaybından kaynaklandığı gözlendi.

Firmalar dokuz aydır devam eden yavaşlamanın kaynağında zorlu talep koşullarının olduğunu belirtti. Yurt dışından alınan yeni siparişler de hız kesti, ancak bu hız kaybı toplam yeni siparişlerdekine kıyasla çok daha ılımlı gerçekleşti. Yeni siparişlerdeki yavaşlamanın yansıması olarak, İstanbul firmalarının üretimi de ivme kaybetti. Bu ivme kaybı önceki aya paralel seyrederek dokuz aydır devam eden düşüş döneminin en ılımlı seviyesinde gerçekleşti.