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İmalat sanayi kapasite kullanım oranı ağustosta yükseldi

Ağustosta imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0.4 puan artarak yüzde 77.1 oldu

İmalat sanayi kapasite kullanım oranı ağustosta yükseldi
HABERTURK.COM

Merkez Bankası ağustos ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıkladı.

Buna göre ağustosta imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 0.4 puan artarak yüzde 77.1 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA), bir önceki aya göre 0.4 puan yükselerek yüzde 76.8'e çıktı.

Kapasite kullanım oranı ağustosta, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1739 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak hesaplandı.

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