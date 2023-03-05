"İstanbul 1999'dan daha iyi durumda değil"

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Kahramanmaraş ve Hatay'da yaşanan depremlerin ardından yine Türkiye'deki diğer aktif fay hatları ve olası Marmara depremine karşı alınması gereken önlemler ile İstanbul'un durumu tartışılıyor. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası eski genel başkanı ve Türkiye Deprem Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Gökçe "İstanbul'da öncelikli olarak kaçak yapılar ile üzerine kaçak kat çıkılmış yapılar, ki bu yapıları yasayla affettiler, en kısa zamanda boşaltılmalıdır" dedi.

"İSTANBUL 1999'DAN DAHA İYİ DURUMDA DEĞİL" 17 Ağustos 1999 depreminin ardından; İstanbul'daki yapı stokunun deprem güvenliğini araştırmak üzere oluşturulan İl Afet Merkez Kurulu'nda yer aldığını belirten Gökçe "O dönem yapılan çalışmalarla İstanbul'da yaşanacak yedi ve üzeri büyüklükteki bir depremde yüzde 25 mertebesinde yapının kullanılamaz duruma geleceği sonucuna varılmıştı. İstanbul bugün de ne yazık ki, deprem güvenliği ve yapılarımız açısından 1999'dan daha iyi durumda değil" dedi. Cemal Gökçe "Bu son depremde gördük ki 1999 öncesi yapılan yapılar ciddi zarar gördü ve can kayıpları ortaya çıkardı. Ama yeni yapılmış olan yapılarımız da ciddi oranda zarar gördü ve can kayıplarına yol açtı. Demek ki biz riskli yapıların yanına yeni riskli yapılar ilave etmişiz. Dolayısıyla İstanbul'un durumu da bugün bölgede karşılaştığımız durumdan çok farklı değil" ifadelerini kullandı. "KAÇAK YAPILAR EN KISA ZAMANDA BOŞALTILMALIDIR" Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yaptığı "Şehrin içindeki 1,5 milyon riskli binayı belirlediğimiz iki rezerv alana, hem Avrupa hem Anadolu yakasına taşıyacağız" açıklamasını değerlendiren Gökçe "Söylenenler doğrudur ama bu söylenenlerin kısa zamanda nasıl yapılacağını, bu kadar rezerv alanını nasıl oluşturacaklarını ben de merak ediyorum. Çünkü rezerv alanlarına iş merkezleri ve konutlar yapıldı" şeklinde konuştu. 1999 depremi sonrasında üniversiteler, odalar ve kamu kuruluşları tarafından bugün de sonuçları geçerli olan sayısız çalışma yapıldığını belirten Cemal Gökçe "1999'un her yıl dönümünde İstanbul dünden daha kötüye doğru gidiyor şeklinde uyardık. Bilmediğimiz hiçbir şey yok. İstanbul ivedilikle masaya yatırılmalıdır. Öncelikli olarak da kaçak yapılar ile üzerine kaçak kat çıkılmış yapılar, ki bu yapıları yasayla affettiler, en kısa zamanda boşaltılmalıdır. Yıllardır aynı şeyleri konuşuyoruz. Bunların ifade edilmesi için böyle bir felaket yaşanmasına gerek yoktu" dedi.

"ACİL ULAŞIM YOLLARI OTOPARK, TOPLANMA ALANLARI AVM OLDU" Yıkıma yol açabilecek büyüklükteki bir deprem durumunda en önemli problemin ulaşım olacağına dikkat çeken Gökçe "Öncelikle ana arterlerde bulunan ve göçerek yolları kapatacak yapılara müdahale edilmelidir. Atatürk Havalimanı fazlasıyla stratejik bir hale gelmiştir. Helikopter pistleri yapılacaktı ancak yapılmadı. Acil ulaşım yolları otopark oldu" uyarısında bulundu. Yine yangınlara karşı da önlem alınması gerektiğini ifade eden Cemal Gökçe "İstanbul'da ayrıca çok sayıda yangın çıkacak. Önlem alınmalı, müdahale edecek itfaiye belirlenmelidir" dedi. İstanbul'daki toplanma alanları konusuna da değinen Gökçe "İstanbul için 497 toplanma alanı belirlenmişti ama aslında her mahallede en az iki alan olmalıdır. Ancak maalesef var olan toplanma alanlarına da AVM'ler, gökdelenler yapıldı" şeklinde konuştu.