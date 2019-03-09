Galatasaray Kulübünün yaklaşan yıllık olağan genel kurul toplantısı öncesinde Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı İnan Kıraç çarpıcı açıklamalar yaptı. Mustafa Cengiz ve yönetimini ibra edip etmeyeceği sorulan Kıraç, Telegol'a şu yanıtı verdi:

"Benim ne yapacağımdan çok üyelerin ne yapacağı önemli. Benim daha önceden programlanmış Fransa’da bir toplantım var. O yüzden çok istememe rağmen mali kongrede olamayacağım"

147 yeni mezunun üye olamamasının camiada sıkıntı yarattığına dile getiren Kıraç, "147 yeni mezun çocuğumuzun üye olamaması camiada büyük üzüntü ve probleme sebep oldu. Bu olumsuz durumun çözülmesi lazım. Geçen kongreyi yöneten divan başkanını yönetim disipline sevk etti. Galatasaray’da böyle bir şey ilk defa oluyor" ifadelerini kullandı.

Çok yorulduğunu ve Galatasaray'la olan bağını kopartacağını duyuran Kıraç, "Herkese müjdeyi veriyorum. Artık çok yoruldum bu işlerden. Son bir kongreden sonra bütün bağımı koparacağım. Zaten Galatasaray Eğitim Vakfını da bu yolla bırakıyorum" dedi.

Kıraç, "Ben yeni başkan adayı arıyorsunuz diye duydum..." şeklindeki iddiayı ise "Adayımız var. Şuandaki divan başkanını (Eşref Hamamcıoğlu) arkadaşımızı başkanlık için ikna etmeye çalışıyoruz. Son bir şey söyleyeyim; hiç kimse Galatasaray Liselilerini küçük görmesin. Yok saymaya da kalkmasın. Bunun sonuçlarına katlanır" ifadelerini kullandı.

EŞREF HAMAMCIOĞLU KİMDİR?

Eşref Hamamcıoğlu, 1954 yılında İstanbul doğumludur. 1975 yılında Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra 1980 yılında Sorbonne 'Üniversitesi İşletme Bölümü'nü bitirdi. 1981-1992 yılları arasında Tekfen Holding'e bağlı grup şirketlerinde çeşitli kademelerde yöneticilik yaptı.

1992-2012 yılları arasında Sodexo'da Kurucu Genel Müdür ve CEO olarak görev yapmıştır. Ayrıca 1994-1998 yılları arasında Duygun Yarsuvat ve merhum Anıl Büyükeroğlu, başkanlıklarında Galatasaraylılar Derneği Yönetim Kurulu'nda ve 2001-2002 döneminde Mehmet Cansun başkanlığında Galatasaray Spor Kulübü'nde Muhasip üye olarak çalışmıştır. Türk-Fransız Ticaret Derneği, TÜSİAD, Türkiye Olimpiyat Komitesi üyesidir. İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.