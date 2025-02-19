İNDER, inşaat şirketleriyle tedarikçileri bir araya getirdi

İnşaatçılar ve Gayrimenkul Geliştiricileri Derneği (İNDER), İnşaat Şirketleri ve Tedarikçi Firmalar Buluşmaları’nın yedincisini 19 Şubat’ta İstanbul’da düzenledi.

Türkiye gayrimenkul sektöründeki inşaat firmalar ile tedarikçileri bir araya getiren etkinliğe, İNDER Yönetim Kurulu’nun belirlediği firmalardan Artaş İnşaat, Akdağlar Madencilik, Aşçıoğlu, Bilgili Holding, Biskon Yapı, Consera, Dap Yapı, DEKAR, EgeYapı, Hasanoğlu İnşaat, MerCity İnşaat, Milten Holding, Nida İnşaat, Nuhoğlu, Ofton İnşaat, RGüzel Yapı, Revak Yapı, Ric İnşaat, Saral, Seba İnşaat ve Sevgili Yapı katıldı.

Etkinliğin tedarikçi tarafında ise hizmet üretiminde öne çıkan Artemis, Aufmann, Boğaziçi Beton, Creavit, Düfa, FaYapı, Geylani, Grohe, Hafele, Kale Kilit, Karalar Yalıtım, Kessel, Kilsann Tuğla, Kütahya Seramik, LionKlinker, Metamar, Mitsubishi Electric, Nolte, Rehau ve Reynaers yer aldı.

7. İnşaat Şirketleri ve Tedarikçi Firmalar Buluşmaları’nın açılış konuşmasını İNDER Başkanı Engin Keçeli yaptı.

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"SEKTÖRÜN EN BÜYÜK MALİYET YÜKÜ İŞ GÜCÜ"

Konuşmasına; “Türkiye’nin inşaat ve yapı sektörü açısından kritik bir dönemeçte olduğu bu süreçte bir araya gelmek, ortak akıl üretmek ve sürdürülebilir çözümler geliştirmek en büyük önceliğimiz” diyerek başlayan Engin Keçeli, şunları aktardı: “Geçen sene Aralık ayında inşaat maliyet endeksi verilerine göre, yıllık bazda %34,27, aylık bazda ise %0,70 artış yaşandı. Özellikle malzeme endeksi yıllık %26,18, işçilik endeksi ise %54,35 artarak iş gücü maliyetlerinin sektör üzerindeki baskısını ortaya koydu. Bina inşaatı maliyetleri yıllık %34,67, aylık %0,66 oranında artarken, bina dışı yapılar için maliyet endeksi yıllık %33, aylık %0,81 oranında artış gösterdi. Bina dışı yapıların işçilik maliyetleri ise %57,92 oranında yükseldi. Bu da sektörün en büyük maliyet yükünün iş gücüne dayandığını gösteriyor.”

ÜÇ TEMEL BAŞLIK; MALİYETLER, EKONOMİK GİDİŞAT VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Önümüzdeki dönemde Türkiye gayrimenkul sektörünü bekleyen üç temel başlığa dikkat çeken Keçeli; “İlk sırada 2025’in maliyet yönetimi açısından kritik bir yıl olması geliyor. İnşaat şirketlerinin finansal sürdürülebilirliği sağlamak adına tedarik zincirlerini optimize etmeleri, yeni finansman modelleri geliştirmeleri ve verimlilik odaklı süreçler tasarlamaları gerekiyor. İşçilik maliyetlerindeki yüksek oranlı artış, özellikle nitelikli iş gücünün korunması noktasında stratejik adımlar atmamız gerektiğini gösteriyor. İkinci sırada sektörümüzün rekabet gücünü artıran en önemli unsurlar olan yeşil bina konseptleri, enerji verimliliği yüksek projeler ve sürdürülebilir inşaat malzemeleri bulunuyor. Küresel tedarik zincirlerinde yaşanan aksaklıklar, yerli üretime dayalı tedarik modellerini ve geri dönüşüm tabanlı malzeme kullanımını artırmayı zorunlu kılarken 2025 ve sonrası için karbon salımını azaltan, çevresel etkiyi minimize eden projelere daha fazla yönelmemiz gerekecek. Üçüncü sırada ise sektörümüz açısından belirleyici faktörler olan enflasyon, kredi maliyetleri ve döviz kuru dalgalanmaları yer alıyor. Bu noktada İNDER olarak üyelerimizin karşılaşabileceği bu riskleri minimize etmek adına çeşitli stratejik iş birlikleri geliştirmeyi, kamu ile koordinasyonu artırmayı ve dijitalleşme süreçlerini hızlandırmayı hedefliyoruz.”