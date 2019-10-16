\u0130ngiliz tur operat\u00f6r\u00fc Jet2holidays CEO su Steve Heapy, Thomas Cook un iflas\u0131ndan sonra turist kayb\u0131n\u0131 yerine koyabilmek i\u00e7in ellerinden geleni yapacaklar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. T\u00fcrkiye de 10 y\u0131ld\u0131r \u00e7al\u0131\u015ft\u0131klar\u0131 oteller oldu\u011funa de\u011finen Heapy, \u00f6nceliklerinin eski \u00e7al\u0131\u015ft\u0131klar\u0131 otellerin oldu\u011funu, yeterli olmazsa yeni otellere bak\u0131p, kararl\u0131 \u015fekilde yollar\u0131na devam edeceklerini bildirdi. Thomas Cook un iflas\u0131n\u0131n hemen sonras\u0131nda tur operat\u00f6rleri olarak K\u00fclt\u00fcr ve Turizm Bakan\u0131 Mehmet Nuri Ersoy ve ekibiyle toplant\u0131 yapt\u0131klar\u0131n\u0131 vurgulayan Heapy, Bakan Ersoy ve ekibi bu konunun \u00e7\u00f6z\u00fcm\u00fcne \u00e7ok h\u0131zl\u0131 \u015fekilde reaksiyon g\u00f6sterdiler. Say\u0131n Bakan bu konuda \u00e7ok kararl\u0131 ve s\u0131k\u0131 \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor. Kendisiyle hareket etmekten mutluluk duyuyorum. Bize verilen b\u00fct\u00fcn s\u00f6zler yerine getirildi. diye konu\u015ftu. 10 YILDIR H\u0130ZMET ED\u0130YORUZ Steve Heapy, T\u00fcrkiye ve T\u00fcrk otel end\u00fcstrisine 10 y\u0131ld\u0131r hizmet ettiklerine anlatarak, 10 y\u0131ld\u0131r b\u00fcy\u00fcmelerini s\u00fcrd\u00fcrd\u00fcklerini, son d\u00f6nemdeki sorunlar\u0131 a\u015fabilmek i\u00e7in de \u00e7ok \u00e7al\u0131\u015ft\u0131klar\u0131n\u0131 bildirdi. T\u00fcrkiye nin harika bir destinasyon oldu\u011funu, son 12 ayda 7 kez T\u00fcrkiye ye geldi\u011fini vurgulayan Heapy, ayn\u0131 kararl\u0131l\u0131kla \u00e7al\u0131\u015fmaya devam edeceklerini kaydetti. Heapy, art\u0131k Thomas Cook un olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve bir numaran\u0131n kendileri oldu\u011funu savunarak, \u015f\u00f6yle devam etti: Yeni u\u00e7ak aray\u0131\u015f\u0131nday\u0131z \u015fu an. Yeterince u\u00e7ak bulursak ve sat\u0131\u015flar da iyi giderse 100 bin fazladan turisti Dalaman a getirece\u011fiz. Bu rakamlar daha da yukar\u0131ya \u00e7\u0131kabilir. U\u00e7u\u015flar\u0131m\u0131z\u0131 art\u0131r\u0131yoruz. 100 u\u00e7akla g\u00f6klerdeyiz. T\u00fcrkiye pazar\u0131na 160 milyon sterlin yat\u0131r\u0131m yap\u0131yoruz. Thomas Cook tan dolay\u0131 ortaya \u00e7\u0131kan durumu d\u00fczeltebilmek i\u00e7in de \u00e7ok s\u0131k\u0131 \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz. T\u00fcrkiye b\u00fct\u00e7emize 8 milyon sterlin daha ekledik. U\u00c7U\u015e SAYISI ARTACAK T\u00fcrkiye ye turist getirmek i\u00e7in, ortaya \u00e7\u0131kan durum tamamen bo\u015flu\u011fa d\u00f6n\u00fc\u015fmesin, oray\u0131 doldurabilelim diye biz de s\u0131k\u0131 \u015fekilde \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz. Thomas Cook un bo\u015flu\u011funu dolduracak pozisyon ve altyap\u0131m\u0131z var. T\u00fcrkiye ye haftada 169 u\u00e7u\u015f planl\u0131yoruz. Bunun 69 u\u00e7u\u015funu Dalaman a yapaca\u011f\u0131z. Dalaman a 2019 da 147 bin olan sat\u0131\u015f\u0131m\u0131z\u0131, 2020 y\u0131l\u0131nda 252 bin sat\u0131\u015fa \u00e7\u0131kartmay\u0131 planlad\u0131k. Dalaman a u\u00e7maya 2019 y\u0131l\u0131n\u0131n 5 Nisan \u0131n da ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131k. 2020 y\u0131l\u0131nda da 5 Nisan dan itibaren daha fazla u\u00e7u\u015f yapmay\u0131 planlad\u0131k. Haftan\u0131n 7 g\u00fcn\u00fc u\u00e7tuk, 2020 de art\u0131rmak istiyoruz.