Reuters

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps İngilizlerin bu sene yurtiçinde ya da dışında tatil yapıp yapamayacaklarının koronavirüsün ve özellikle yeni mutasyonlarının aşılara nasıl cevap vereceğine bağlı dedi.

Sky News'e konuşan Shapps "Maalesef insanların yurtiçinde ya da tatile gidip gidemeyeceği konusunda kesin bir şey söyleyemiyorum" dedi.

Shapps ülkeye her gün 16.000 ila 20.000 arası kişinin geldiğini ve bu rakama ülkeye ürün getiren ya da götürdüğü

yerden dönen nakliyecilerin dahil olduğunu söyledi.