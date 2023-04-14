İngiltere’de dondurulmuş gıdalara talep arttı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler BBC Dünya
ABONE OL

İngiltere’de dondurulmuş gıdalara talep arttı

İngiltere’de hayat pahalılığı nedeniyle mikrodalga ve fırınlarda ısıtılan hazır gıdalara talep artıyor.

İngiltere’de dondurulmuş gıdalara talep arttı
BBC TÜRKÇE

İngiltere’de hayat pahalılığı nedeniyle mikrodalga ve fırınlarda ısıtılan hazır gıdalara talep artıyor.

Perakende alışveriş firmaları özellikle dondurulmuş yemeklerin tüketiminde büyük artış olduğunu aktarıyor.

Dondurulmuş tavuk, hazır yemekler, pizza ve patates kızartması en çok tercih edilen ürünler.

BBC’yen konuşan üç çocuk annesi Laura Tedder, mutfak faturasını düşürmek için dondurulmuş gıdaya yöneldiğini söylüyor ve “Taze gıdayı karşılayamıyoruz” diyor.

İngiliz Perakendeciler Birliği, tüketicilerin tasarruf amaçlı olarak bu tercihleri yaptığını açıkladı.

Waitrose, Marks and Spencer ve Iceland gibi perakende devleri, özellikle dondurulmuş yemeklere büyük talep olduğunu kaydediyor.

Bedfordshire’da yaşayan üç çocuk annesi Tedder, “Doyurmak zorunda olduğunuz bu kadar çocuk olunca, zorlanıyoruz” diyor.

Tedder geçmişte "daha besleyici olduğuna inandığı" için taze gıdaları tercih ettiğini ancak artan masrafların bu tercihi değiştirdiğini söylüyor.

İngiltere’de enerji fiyatları son dönemde hızla arttı.

Ülkede yıllık enflasyon yüzde 10,4'e yükseldi.

Birçok aile, faizlerin artmasının ardından evlerinin artan konut kredisi ödemelerini karşılamakta da zorlanıyor.

County Durham’dan Lindsay Hawkshaw da, “bozuk paraların sayıldığı bir ortamda” dondurulmuş gıdalara yönelmenin doğal olduğunu anlatıyor.

O da üç çocuğu için dondurulmuş tavuk, pilav ve waffle stokladığını söylüyor.

Hawkshaw, süpermarketlerin dondurulmuş gıda reyonlarında daha fazla indirim görmeye başlamış.

Perakende alışveriş uzmanı Ged Futter ise dondurulmuş gıdalar hakkında “sağlıksız olduklarına dair izlenim” olduğunu, ama aslında kalitelerinin oldukça yüksek olduğunu söylüyor.

Futter, “Örneğin, bezelye, patates ve balıkta çoğu durumda dondurulmuş olan daha sağlıklı olabilir. Bu ürünler, pişer pişmez donduruluyor. Buna karşın taze ürünler uzun süre rafta kalabiliyor” diyor.

Perakende sektöründe tüketici alışkanlıklarını izleyen Kantar UK’den Fraser McKevitt, dondurulmuş gıdalara “hayat pahalılığı nedeniyle” talep artışı olduğunun açık olduğunu söylüyor.

İngiltere’de taze gıda enflasyonu Mart ayında yüzde 17’ye yükseldi.

Bu, verilerin tutulmaya başlandığı 2005 yılından bu yana en yüksek seviye oldu.

Şubat’ta aynı oran yüzde 16.3’tü.

İngiltere Merkez Bankası, gıda ve enerji maliyetleri azaldıkça enflasyonun bu yılın sonlarında keskin bir şekilde düşeceğini tahmin ediyor.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Hayalet silahlar Amerika'nın en hızlı büyüyen silah sorunu haline nasıl geldi?
BBC Hayalet silahlar Amerika'nın en hızlı büyüyen silah ...
Hollanda 12 yaşından küçük çocuklara ötanazi izni verecek
BBC Hollanda 12 yaşından küçük çocuklara ötanazi izni ...
Kuzey Kore, test ettiği son balistik füzelerin nükleer saldırı kapasitesini güçlendirdiğini söyledi
BBC Kuzey Kore, test ettiği son balistik füzelerin ...
Son dakika: ABD'nin Texas eyaletinde bir mandırada yaşananda patlamada 18 bin inek öldü
BBC ABD'nin Texas eyaletinde bir mandırada yaşananda ...
Avrupa Uzay Ajansı'nın Jüpiter misyonu başlıyor: En büyük gezegenin uydularında yaşam mümkün mü?
BBC En büyük gezegenin uydularında yaşam mümkün mü?
Kuzey Kore'nin füze tatbikatı Japonya'da alarma neden oldu
BBC Kuzey Kore'nin füze tatbikatı Japonya'da alarma neden ...
Gana, sıtma aşısını onaylayan ilk ülke oldu
BBC Gana, sıtma aşısını onaylayan ilk ülke oldu
Son dakika: Kanserlerin nasıl geliştiği ve yayıldığına dair araştırma, değişim yeteneğinin 'sonsuz' olduğunu gösterdi
BBC Kanserlerin nasıl geliştiği ve yayıldığına dair ...
İtalya’da göçün idaresi için 6 ay OHAL ilan eden hükümete tepki: ‘Otoriter kıskaç’
BBC İtalya’da göçün idaresi için 6 ay OHAL ilan eden ...
Pentagon'dan sızdırılan belgelere göre bazı Batılı ülkelerin özel birlikleri Ukrayna'da faaliyet gösteriyor
BBC Pentagon'dan sızdırılan belgelere göre bazı Batılı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.