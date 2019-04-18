İthalat Rejimi Kararına Ek Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, DTÖ üyesi olmayan ülkelere inşaat demiri için yüzde 10 olarak uygulanan gümrük vergisi oranı yüzde 30'a çıkarıldı.

Öte yandan, Ticaret Bakanlığının İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.