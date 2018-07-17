Habertürk'ten Erdem Aktürk'ün haberine göre; Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak yeni hükümet sisteminin ilk kabinesinde yerini alan Murat Kurum, inşaat sektörüne umut oldu.

Gayrimenkul sektöründe kampanyalar ve şehirleşme projeleriyle dikkatleri üzerine çeken eski Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum'un sektöre büyük bir ivme kazandırması bekleniyor. Gayrimenkul sektörü temsilcileri ihtiyaçları kaynağından bilen birinin sektöre yeni ufuklar açacağı konusunda hem fikir.

Peki yeni Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u bekleyen gündem maddeleri neler?

*Türkiye genelinde yaklaşık 15 milyon konutu ilgilendiren İmar Barışı sürecinde hızlı ilerleme,

*İmar Barışı'ndan sağlanan fonlarla, yoğunluk artılmadan şehirleşme,

*Türkiye'de daha sağlıklı, planlı ve yaşanılabilir kentler meydana getirmek için kentsel dönüşüm projelerinin hızlandırmak,

*Proje geliştirmede uzun süren bürokratik süreçleri azaltılmak,

*Konut sektöründe biriken stokların eritilmesi konusunda adım atmak,

*Vatandaşlar için daha ulaşılabilir fiyatlarda konutlar üretmek,

*Mevzuata uygun alınan inşaat ruhsatı ile yapılan projelerin, imar planı iptalleriyle akamete uğramasının önüne geçmek,

*Sektörde iş yapan müteahhit sayısının iş yapım kapasitelerine göre sınıflandırmak ve sınırlandırmak,

*Yabancı yatırımcılara vatandaşlık şartı için konulan en az 1 milyon dolarlık gayrimenkul alım şartını 300 bin dolara indirmek,

*Tek bir KDV uygulamasına geçmek, alım satın vergilerindeki indirimlerin kalıcı hale getirmek.







MURAT KURUM KİMDİR?



1976 Ankara doğumlu olan Murat Kurum, Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Yüksek Okulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 1999 yılında mezun oldu. 2005 yılına kadar birçok özel kuruluşta görev alan Kurum, 2009 yılında Emlak Konut GYO Genel Müdürlük görevine getirildi. 2010 yılında halka arza olan Emlak Konut GYO'nun, ikincil halka arzı 2013 yılında gerçekleşti. Şirket, 2018 yılı itibariyle 21.9 milyar liralık toplam varlıklarıyla Türkiye'nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı durumuna geldi.

EKONOMİNİN ÇARKLARI HIZLANDI



İnşaat sektörü, 15 Temmuz darbe girişiminden hemen sonra ekonomide çarkların dönmesini ve konut satışlarını hızlandırmak için Emlak Konut GYO öncülüğünde güç birliği kampanyası düzenlemişti. Emlak Konut GYO, 15 Temmuz darbe girişimin ardından başlattığı 120 ay TÜFE’li kampanya da satışları yükselterek sektöre ivme kattı. Emlak Konut’un başı çektiği ve geçtiğimiz yıl şubat ayında başlatılan 240 ay vadeli kampanyasından sonra 14 Eylül-31 Ekim 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen ve kredi taksitlerinin 2019’a ertelendiği 3’üncü kampanya ile 2017 yılında 1 milyon 450 bin konut satılarak rekor kırılmıştı.

1 YILDA 13 MİLYAR TL'LİK DEV İHALELER



Emlak Konut GYO, Murat Kurum döneminde aralarında Galatasaray'ın Riva ve Florya arazileri olmak üzere bir çok dev ihaleye imza attı. Şirket 2017 yılında toplam 13 milyar liralık ihale düzenledi. Emlak Konut GYO tarafından geliştirilen projelerde, 1 Ocak -30 Haziran 2018 tarihleri itibariyle, toplamda KDV hariç 2.5 milyar lira değerinde, satışa 2 bin 593 adet bağımsız bölümün satışı gerçekleştirdi.





YENİ HAVALİMANI'NA YENİ ŞEHİR



Türk Hava Yolları ile Emlak Konut GYO, mayıs ayında İstanbul Yeni Havalimanı’na yakın bir mesafede 350 hektar alanda, çoğu konut olmak üzere yeni bir şehrin temellerini atmak üzere anlaşma imzaladı. Projede 10 bin bağımsız birimin yer alması planlanıyor.



