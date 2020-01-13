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AK Parti, 32 maddeden oluşan yeni bir imar kanunu teklifi hazırlıyor. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunacakları yeni kanun teklifiyle ilgili olarak basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Muş, "Kat serbestliğini kaldırıyoruz, binalar istediği kadar yukarı gidemeyecek. Yapılan imar planlarına davalar açılabiliyor vatandaşlarımız mağdur olabiliyordu. Bundan sonra böyle bir durum olursa ilgili idare vatandaşımızın parselinin değerini o günkü rayiç bedelle ödemek suretiyle giderilmesini hedeflemekteyiz" dedi.

'KAÇAK YAPILARA CEZA ARTIRILACAK'

Kaçak olarak bilinen ruhsatın dışında ortaya çıkan imalatlara yönelik tapuya bildirim zorunluluğu getirdiklerini belirten Muş, şöyle konuştu: "Bir vatandaşımız daire, mesken almaya gittiğinde onu tapuda görecektir. Belediye tarafından onaylanana kadar tapuda kalacaktır bu. Ruhsatsız yapıların tespiti halinde tutanağının bir kopyası bundan sonra Çevre Şehircilik Bakanlığı'na gönderilecek. Kaçak yapılar noktasında uygulanacak olan cezalarda da artırıma gidiyoruz. Bir de bu rakam belirlenirken arsanın rakam bedelini baz alarak ceza daha da artırılacak. Kaçak yapıyı göze alacaksanız karşınıza çıkacak yaptırımlar daha ağır olacaktır. Yatay mimari olarak dile getirdiğimiz uygulamanın yer bulması adına yükseklikte herhangi bir kısıtlama bulunmayan bir uygulama söz konusu bunu ortadan kaldıramıyoruz. Artık istedikleri kadar yukarı kadar gidemeyecekler. Bundan sonraki imar planları tamamen kısıtlanmış olacak."

'BELEDİYE PARSEL BAZLI İMAR DEĞİŞİKLİĞİ YAPAMAYACAK'

Parsel bazlı imar plan değişikliklerine de değinen Muş "4-5 arsa yan yana biri 4 diğeri 10 kat yapıyordu. Bundan sonra hiçbir belediye parsel bazlı imar değişikliği yapamayacak. Fonksiyon değişikliği ile alakalı bir kısıtlama getirmiyoruz. Ada bazlı plan değişikliklerinde ortaya çıkan bir değer varsa ortaya çıkacak değer artışının tamamı kamuya geçecek. Bunun yüzde 25'i ilçe belediyesi, yüzde 25'i büyükşehir belediyesi, yüzde 25'i Çevre Şehircilik Bakanlığına, yüzde 25'i de maliyenin hesabına yatırılacak. " diye konuştu.

'KUMSAL ALANDA İSKELEYE İZİN YOK'

Muş, köylerdeki yapılaşmalarla ilgili artık valilik izni gerekeceğini aktardı.

Muş "Kumsal alanlarda rekreatif amaçlı iskele yapılamayacak iskele yapılmasına artık müsaade edilmeyecek. Sahil şeridinde yer alan köylerimiz için bir imkan veriyoruz vatandaşlarımız bakım yapabilecek" dedi.

İmar Barışı'na müracaat edip kayıt belgesi alanların güçlendirme yapmasının önünü açtıklarını kaydeden Muş sözlerine şöyle devam etti: "Burada inşaat alanını artırmamak suretiyle projelerini yapacaklar. Yapı denetim firması alacağı cezalara göre bir daha iş alamam durumunda da kalabilir. Kanun 37 maddeden oluşuyor. Amacımız daha iyi bir şehirleşme."