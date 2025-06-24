Inter'den Nicola Zalewski kararı!
İtalya Serie A ekiplerinden Inter, devre arasında Roma'dan kiraladığı Nicola Zalewski'nin satın alma opsiyonunun kullanıldığını açıkladı.
Giriş: 24.06.2025 - 00:40 Güncelleme: 24.06.2025 - 00:40
İtalya Serie A temsilcisi Inter, bir imzayı duyurdu. Çizme ekibi, devre arasında opsiyonlu bir şekilde kiraladığı Nicola Zalewski'nin satın alma opsiyonunu kullandığını açıkladı.
600 bin Euro'ya kiralanan 23 yaşındaki Polonyalı oyuncu için 6 milyon Euro bonservis ödendi.
Inter formasıyla 15 maça çıkan Zalewski, 1 gol - 1 asistlik performans sergiledi ve 539 dakika sahada kaldı.
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