Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları;



"Her yıl şubat ayının ilk haftası kutlanan Güvenli İnternet Günü dolayısıyla BTK tarafından düzenlenecek etkinliklerle, internetin daha bilinçli ve güvenli kullanımının sağlanmasını hedefliyoruz"



- "Etkinlik kapsamında ayrıca 100 öğretmene de Dijital Dünyada Ebeveyn Olmak konulu eğitici eğitimi verilecek. Bu eğitimi alan öğretmenler, diğer öğretmenleri ve velileri eğiterek, internetin ve dijital ortamların güvenli, bilinçli ve etkin kullanım farkındalığının artırılmasını sağlayacak"