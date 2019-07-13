İntikamın Bedeli oyuncuları kimler? İntikamın Bedeli filmi konusu nedir? Sinemaseverler tarafından merak konusu oldu. Dizilerin yaz tatili yapması ile birlikte kanallar yerli ve yabancı filmleri seyircisi ile buluşturmaya devam ediyor. ATV'de bu akşam başrolünü Nicolas Cage, January Jones ve Guy Pearce'nin aldığı İntikamın Bedeli adlı film var...

İNTİKAMIN BEDELİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmenliğini Roger Donaldson'ın üstlendiği İntikamın Bedeli filminin oyuncuları şöyle;

Nicolas Cage: Will Gerard

Guy Pearce: Simon

January Jones: Laura Gerard

Harold Perrineau: Jimmy

Jennifer Carpenter: Judy

Xander Berkeley: Lieutenant Durgan

IronE Singleton:Scar

Davis Jensen: Gas Attendant

İNTİKAMIN BEDELİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Will Gerard (Nicolas Cage) kendini gerçekleştirmiş bir Amerikan rüyası gibidir. Mesleğini çok seven Will okulunda oldukça başarılı bir İngilizce öğretmenidir. Mutlu bir evlilik süürdürdüğü güzel eşi Laura (January Jones) ise saygın bir müzisyendir. Yaşamları konserler, mangal partileri hatta satranç turnuvalarıyla geçmektedir. Fakat bu mutluluk tablosu bir gece yaşadıkları korkunç bir olay sonrası yerle bir olur.

Laura prova çıkışı cinsel saldırıya uğrar ve çok ağır yaralanır. Hastane içinde eşi için koştururken Will’in yanına hoş görünümlü bir adam (Guy Pearce) yaklaşır. Adam sistem olağan işleyişini ve mahkemelerde yıpranmak yerine kendi adaletini sağlaması için Will'e yardım edebileceğini söyler. Çok kısa sürede karar veren Will teklifi kabul eder ve kendisini yasa dışı yollarla düzeni sağlamaya çalışan bir yeraltı örgütünün içinde buluverir...

No Way Out, Banka İşi gibi aksiyon-gerilimlerle tanınan yönetmen Roger Donaldson'ın son işi olan yapımın senaryosunda Robert Tannen'ın imzası var. Başrolleri ise Nicolas Cage, January Jones ve Guy Pearce paylaşıyor...